ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម៖ ការកសាងច្បាប់ក៏ត្រូវតែធ្វើសមាហរណកម្ម និងមានភាពសុខដុមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ
“ការផ្ដល់យោបល់លើច្បាប់នៅថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពោលគឺ ការសុក្រិតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ លើកកំពស់សុពលភាព ប្រសិទ្ធភាព នៃសកម្មភាពគ្រប់ គ្រងរដ្ឋក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន។ ដោះស្រាយដោយទាន់ពេលវេលានូវការលំបាក ការជំពាក់ជំពិន និងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ដែលពន្យឺតដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍; រឹតបន្តឹងវិន័យ សុក្រិតនូវយន្តការទប់ស្កាត់ ស្វែងរក និងចាត់ការអំពើពុករលួយ ពង្រឹងតម្លាភាព និងលក្ខណៈបើកសាធារណៈក្នុងការងាររដ្ឋការ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាក់ ចំណូលរបស់កម្មាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋការ។ បង្កើតយន្តការ និងគោលនយោបាយ ពិសេសសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ”៕