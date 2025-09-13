Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម៖ ការកសាងច្បាប់ក៏ត្រូវតែធ្វើសមាហរណកម្ម និងមានភាពសុខដុមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលស្តីពីជំនាញ កសាងច្បាប់ ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ (សម័យប្រជុំលើកទី២)។

សម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលស្តីពីជំនាញកសាងច្បាប់ ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ (សម័យប្រជុំលើកទី២)។ (រូបថត៖ Lai Hoa/VOV)
ថ្លែងមតិក្នុងសម័យប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ស្ថាប័នគឺជារបកគំហើញមួយក្នុងចំណោមរបកគំហើញយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបី ហើយនេះ គឺជាភារកិច្ចស្នូល បន្តបន្ទាប់និងប្រចាំ ដែលជា "របកគំហើញក្នុងរបកគំហើញ"។ យោង តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសនានាតែងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ដោយមានលក្ខណៈជាតិ ទូលំទូលាយ និងជាសកល ដែលគ្មានប្រទេសណាអាចដោះ ស្រាយតែម្នាក់ឯងបានឡើយ។ នៅក្នុងដំណើរការសមាហរណកម្ម ការកសាងច្បាប់ ក៏ត្រូវតែធ្វើសមាហរណកម្ម និងមានភាពសុខដុមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ ក៏ដូច ជាការសន្យា និងទំនៀមទំលាប់អន្តរជាតិផងដែរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា៖
“ការផ្ដល់យោបល់លើច្បាប់នៅថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពោលគឺ ការសុក្រិតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ លើកកំពស់សុពលភាព ប្រសិទ្ធភាព នៃសកម្មភាពគ្រប់ គ្រងរដ្ឋក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន។ ដោះស្រាយដោយទាន់ពេលវេលានូវការលំបាក ការជំពាក់ជំពិន និងឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់ដែលពន្យឺតដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍; រឹតបន្តឹងវិន័យ សុក្រិតនូវយន្តការទប់ស្កាត់ ស្វែងរក និងចាត់ការអំពើពុករលួយ ពង្រឹងតម្លាភាព និងលក្ខណៈបើកសាធារណៈក្នុងការងាររដ្ឋការ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាក់ ចំណូលរបស់កម្មាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋការ។ បង្កើតយន្តការ និងគោលនយោបាយ ពិសេសសម្រាប់វៀតណាមដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

