ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមស្នើឱ្យ WEF រៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ការផ្លាស់ប្តូរបៃតងក្នុងយុគសម័យឌីជីថល" នៅទីក្រុងហូជីមិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទទួលជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) លោក Stephan Mergenthaler។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ រូបថត៖ VOV

ដោយថ្លែងអំណរគុណដល់ WEF ចំពោះការគាំទ្រដល់ការសាងសង់ និងដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទីបួននៅទីក្រុងហូជីមិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ WEF បន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងនវានុវត្តន៍; ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព; ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ជាពិសេសធនធានមនុស្សវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា; អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃយុគសម័យថ្មី; កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។

រីឯខ្លួនវិញ លោក  Stephan Mergenthaler នាយកប្រតិបត្តិ WEF បានយល់ព្រមនឹងមតិយោបល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយបានអះអាងថា WEF នឹងបន្តគាំទ្រ សហការ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាមឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយបណ្តាញ WEF ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមានកាន់តែច្រើននៃសហគ្រាសឯកជនវៀតណាមនៅ WEF នាពេលអនាគត។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ម៉ាឡេស៊ី លោក Chang Lih Kang; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ហែម វណ្ណឌី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

