ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមស្នើឱ្យ WEF រៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
ដោយថ្លែងអំណរគុណដល់ WEF ចំពោះការគាំទ្រដល់ការសាងសង់
និងដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទីបួននៅទីក្រុងហូជីមិញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យ WEF បន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ
និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងនវានុវត្តន៍; ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង
និងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយចីរភាព; ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
ជាពិសេសធនធានមនុស្សវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា; អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម
និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃយុគសម័យថ្មី; កសាង
និងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។
រីឯខ្លួនវិញ
លោក Stephan Mergenthaler នាយកប្រតិបត្តិ WEF
បានយល់ព្រមនឹងមតិយោបល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហើយបានអះអាងថា WEF
នឹងបន្តគាំទ្រ សហការ
និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាមឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយបណ្តាញ WEF ដោយសង្ឃឹមថានឹងមានវត្តមានកាន់តែច្រើននៃសហគ្រាសឯកជនវៀតណាមនៅ WEF នាពេលអនាគត។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ម៉ាឡេស៊ី លោក Chang Lih Kang; រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ហែម វណ្ណឌី៕