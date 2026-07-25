ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីនៅឌៀនបៀនភូ
នៅអគាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ នៅកេរ្ត៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំ E2 ក្នុងទីក្រុងឌៀនបៀនភូ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូបានអុជធូបដោយគោរព ដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណដ៏ធំធេងចំពោះលោកប្រធានហូជីមិញ ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដ័មហិមារ របស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។
នៅព្រឹកនេះផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញអុជធូបឧទ្ទិសដល់វីរយុទ្ធជនពលីនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីនៅសមរភូមិឌៀនបៀនភូ និងឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី A១ ក្នុងទីក្រុងឌៀនបៀនភូ៕