Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីនៅឌៀនបៀនភូ

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៧៩ ទិវាយុទ្ធជនពលី និងយុទ្ធជនពិការ (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្តឌៀនបៀន នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូមជ្ឈិម បានអញ្ជើញទៅអុជធូប ដាក់ផ្កា គោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឌៀនបៀនភូ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហឹង បានអុជធូប និងផ្កា ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរជនយុទ្ធជននៅវិហាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនសមរភូមិឌៀនបៀនភូ។ រូបថត៖ VNA

នៅអគាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក​ប្រធាន​ហូជីមិញ នៅកេរ្ត៍ដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំ E2 ក្នុងទីក្រុងឌៀនបៀនភូ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូបានអុជធូបដោយគោរព ដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណដ៏ធំធេងចំពោះលោកប្រធានហូជីមិញ ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដ័មហិមារ របស់បក្ស និងប្រទេសជាតិ។

នៅព្រឹកនេះផងដែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញអុជធូបឧទ្ទិស​ដល់វីរយុទ្ធជនពលីនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលី​នៅ​សមរភូមិឌៀនបៀនភូ និងឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី A១ ក្នុងទីក្រុងឌៀនបៀនភូ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈពិសេស "អាយុ ២០ ឆ្នាំជារៀងរហូត"

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា៖ ពលីកម្មនិងការលះបង់របស់វីរៈយុទ្ធជនពលី យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ និងជនមាន គុណូបការៈ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិមានសន្តិភាព ឯកភាព និងការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្ន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top