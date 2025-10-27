ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ និងប្រធានគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤៧
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី អាន់វ៉ា
អ៊ីប្រាហ៊ីម បានស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងប្រទេសដៃគូអាស៊ាន
រួមមាន៖ ព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ; ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ហ្វីលីពីន ទីម័រខាងកើត ប្រេស៊ីល អាហ្វ្រិកខាងត្បូង; នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃ
សិង្ហបុរី កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម កាណាដា; ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ។
កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៧
ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា រួមមានកិច្ចប្រជុំជិត ២០
និងសកម្មភាពកម្រិតខ្ពស់។ តាមគម្រោង ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងចុះហត្ថលេខា អនុម័ត
និងទទួលស្គាល់ឯកសារជិត ៨០ ច្បាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាន
និងដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យអាទិភាពជាច្រើន ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម៕