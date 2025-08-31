Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី​ក្រសួងការបរទេស

នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រកាស និងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការងារបុគ្គលិកជូនលោក Le Hoai Trung លេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានការិយាល័យមជ្ឈិមបក្ស បំពេញការងារនៅក្រសួងការបរទេស និងប្រគល់តំណែកជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការបរទេស។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចតែងតាំងលោក Le Hoai Trung លេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានការិយាល័យមជ្ឈិមបក្ស ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការបរទេស។ រូបថត៖ Duong Giang/VNA

ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា លោក Le Hoai Trung គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់បក្ស ជាគំរូក្នុងវិស័យនយោបាយ ការត្រិះរិះ ជាយុទ្ធសាស្ត្រ មុតស្រួចនិងបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យការទូត៖ “ការទូតក្នុងយុគសម័យថ្មី រួមជាមួយនឹងភារកិច្ចការពារមាតុភូមិ ត្រូវដើរជួរមុខក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ចាប់យកឱកាស និងក្តាប់ជាប់ស្ថានភាព។ ការកសាងវិស័យការទូត "ទូលំទូលាយ ទំនើប វិជ្ជាជីវៈ" ស្មើភាពនឹងតំបន់ និងឈានដល់កម្រិតអន្តរជាតិ។ ក្នុងនោះ ភារកិច្ចដ៏សំខាន់គឺត្រូវបន្តបណ្តុះបណ្តាលក្រុមមន្ត្រីការទូតដែលមាន "ទាំងក្រហមនិងវិជ្ជាជីវៈ" ត្រួសត្រាយផ្លូវ ក្លាហាន សាមគ្គីគ្នា មានទំនួលខុសត្រូវ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត និងផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន”។

ទទួលភារកិច្ច រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការបរទេស លោក Le Hoai Trung បានសន្យាថា នឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ចដែលបក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូន; រួមចំណែកលើកកំពស់ឋានៈ និងកិត្យានុភាពរបស់វៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ៕ 

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA ចូលជួបសម្ភាសនៅវិមាន៧មករា ។
