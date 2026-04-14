នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគី លោក រ៉ូប៊ឺត ហ្វីកូ បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម
ក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅវៀតណាម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី រ៉ូប៊ឺត ហ្វីកូ បានចូលវិមានតម្កល់សពគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ និងបានដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីនៅវិថី Bac Son (ហាណូយ)។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោក រ៉ូប៊ឺត ហ្វីកូ ហើយរួមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីចូលរួមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមិត្តភាពវៀតណាម-ស្លូវ៉ាគី។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោក រ៉ូប៊ឺត ហ្វីកូ ព្រមទាំងបានធ្វើជាសាក្សីនៅពិធីផ្លាស់ប្តូរឯកសារសហប្រតិបត្តិការចំនួន ៦ រវាងក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរ។ ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ស្លូវ៉ាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ។
នៅក្នុងបណ្ដាជំនួប ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ដើម្បីអនុវត្តន៍ភ្លាមៗនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេច ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ការពារជាតិ សន្តិសុខ ឧស្សាហកម្ម ថាមពលកកើតឡើងវិញ ទេសចរណ៍ កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ ភាគីទាំងពីរក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ការគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ; ជំរុញការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើការសន្ទនា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ៕