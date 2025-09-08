ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអបអរសាទរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានមានប្រសាសន៍ថា ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញា ចិត្តរួមគ្នារបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយភាពសុខដុម។ ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានសន្យាថា នឹងធ្វើការជាមួយនាយក រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃ ដើម្បីស្តារទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញ កសាងឡើងវិញនូវការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមក និងប្រែក្លាយព្រំដែនរួមទៅជាព្រំដែន ដែលមានសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការអភិវឌ្ឍ និងការរីកចម្រើនជាមួយគ្នា ផងដែរ៕