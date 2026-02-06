Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពពិសេសរវាងវៀតណាមនិងឡាវ

នារសៀលថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅឡាវរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មា ធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម, នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ លោក សនសៃ ស៊ីផាន់ដន់។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ លោក សនសៃ ស៊ីផាន់ដន់ (រូបថត៖ TTXVN)

នៅក្នុងជំនួបនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានជម្រាបជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ក្នុង រយៈពេលកន្លងមក។ ទាក់ទងនឹងទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តភារកិច្ចស្នូល ដោយផ្តោតលើការធ្វើឱ្យខ្លឹមសារនៃ "ការផ្សាភ្ជាប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ" កាន់តែច្បាស់លាស់។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដឹកនាំក្រសួង និងស្ថាប័ននានាឱ្យបន្តធ្វើឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែច្បាស់លាស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃគម្រោងសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗមួយចំនួនក្នុងការតភ្ជាប់ថាមពល ការដឹកជញ្ជូន រ៉ែ ការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល តាមនោះ ធ្វើឱ្យចំណងសាមគ្គីភាពពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនេះ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

