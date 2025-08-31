ព័ត៌មាន
ធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ចិន
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍លោក Nguyen Minh Vu បានអះអាងថា
ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ
លើកនេះមានអត្ថន័យ និងគោលបំណងសំខាន់ណាស់។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ
នឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិន
ដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យ
និងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតវៀតណាម-ចិន។
ទាក់ទិននឹងកិច្ចប្រជុំកំពូល SCO បើកទូលាយលើកនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍បានចាត់ទុកថា កិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងក្លាយជាឱកាសសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិក SCO ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាភ្ញៀវកិត្តយសដូចជាវៀតណាម សំដៅចែករំលែក និងពិភាក្សាអំពីវិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្ទនា ពង្រឹងពហុភាគីនិយម ដើម្បីរក្សានិងធានាស្ថិរភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕