ព័ត៌មាន

ធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ចិន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជិញ នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ (SCO) នៅទីក្រុង Tianjin និងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តយសរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ។ រូបថត៖ Duong Giang/VNA

ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍លោក Nguyen Minh Vu បានអះអាងថា ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ លើកនេះមានអត្ថន័យ និងគោលបំណងសំខាន់ណាស់។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ នឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិន ដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យ និងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតវៀតណាម-ចិន។

ទាក់ទិននឹងកិច្ចប្រជុំកំពូល SCO បើកទូលាយលើកនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍បានចាត់ទុកថា កិច្ចប្រជុំកំពូលនឹងក្លាយជាឱកាសសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសមាជិក SCO ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំជាភ្ញៀវកិត្តយសដូចជាវៀតណាម សំដៅចែករំលែក និងពិភាក្សាអំពីវិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្ទនា ពង្រឹងពហុភាគីនិយម ដើម្បីរក្សានិងធានាស្ថិរភាព និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស ផ្តល់បទសម្ភាសដល់អ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានកិត្តិយសគណបក្ស បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកពត៌មានវៀតណាម VNA ចូលជួបសម្ភាសនៅវិមាន៧មករា ។
