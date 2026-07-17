Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ នៅអគាររដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។
ទិដ្ឋភាព​កិច្ច​ប្រជុំ​។ រូបថត៖ VNA

សេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) មាន ៤៩៩ មាត្រា ដែលកើនឡើង ៧ មាត្រា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងចំណោមនេះ មាត្រាថ្មីចំនួន ១២ មាត្រាចំនួន ៧៩ ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ឬបំពេញបន្ថែម និងមាត្រាចំនួន ៥ ត្រូវបានលុបចោល។ ដោយឯកភាពលើភាពចាំបាច់នៃការកែប្រែក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការកែប្រែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីធានាបាននូវធម្មនុញ្ញភាព ឯកភាព និងលទ្ធភាពនៃក្រមច្បាប់នេះ។

អញ្ជើញថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅចុងបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ខាក់ ឌិញ បានឲ្យដឹងថា៖ “បន្តបង្ហើយក្រមច្បាប់សម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋសភានៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកដំបូង។ រួមជាមួយនោះ ពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថា បទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងក្រមច្បាប់គឺស្របនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ ត្រូវការពិនិត្យឡើងវិញបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវឯកភាព ភាពសមស្រប និងការធ្វើសមកាលកម្មរវាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក៏ដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌។ លើសពីនេះ ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងទូលំទូលាយលើបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់នៃសេចក្តីព្រាងក្រមច្បាប់ដើម្បីធានាបាននូវឯកភាព ភាពសមហេតុផល និងតក្កវិជ្ជាក្នុងចំណោមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមច្បាប់នេះ”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឡាវកាយ ប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិន

ឡាវកាយ ប្តេជ្ញាបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានតម្លាភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តឡាវកាយ បានរៀបចំសន្និសីទជំរុញការវិនិយោគខេត្តឡាវកាយ ឆ្នាំ២០២៦ ដោយមានប្រធានបទ "ឡាវកាយ - តភ្ជាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ - បៃតងនិងប្រកបដោយចីរភាព" ដែលមានគោលបំណងណែនាំអំពីសក្តានុពល គុណសម្បត្តិ និងឱកាសវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញនៅក្នុងខេត្ត។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top