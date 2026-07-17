ព័ត៌មាន
ធ្វើវិសោធនកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
សេចក្តីព្រាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ (ធ្វើវិសោធនកម្ម) មាន ៤៩៩ មាត្រា ដែលកើនឡើង ៧ មាត្រា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រមច្បាប់បច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងចំណោមនេះ មាត្រាថ្មីចំនួន ១២ មាត្រាចំនួន ៧៩ ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម ឬបំពេញបន្ថែម និងមាត្រាចំនួន ៥ ត្រូវបានលុបចោល។ ដោយឯកភាពលើភាពចាំបាច់នៃការកែប្រែក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការកែប្រែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីធានាបាននូវធម្មនុញ្ញភាព ឯកភាព និងលទ្ធភាពនៃក្រមច្បាប់នេះ។
អញ្ជើញថ្លែងសន្និដ្ឋាននៅចុងបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ខាក់ ឌិញ បានឲ្យដឹងថា៖ “បន្តបង្ហើយក្រមច្បាប់សម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋសភានៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកដំបូង។ រួមជាមួយនោះ ពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធានាថា បទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងក្រមច្បាប់គឺស្របនឹងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ២០១៣ (ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ ត្រូវការពិនិត្យឡើងវិញបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវឯកភាព ភាពសមស្រប និងការធ្វើសមកាលកម្មរវាងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងបទប្បញ្ញត្តិថ្មីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក៏ដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌។ លើសពីនេះ ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់ និងទូលំទូលាយលើបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់នៃសេចក្តីព្រាងក្រមច្បាប់ដើម្បីធានាបាននូវឯកភាព ភាពសមហេតុផល និងតក្កវិជ្ជាក្នុងចំណោមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមច្បាប់នេះ”៕