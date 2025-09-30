ព័ត៌មាន
ធានាឲ្យសម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ ដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យ
ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ៤៩ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានពិនិត្យខ្លឹមសារចំនួន៣៤ ដោយផ្តោតសំខាន់លើការពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន១៣ ដែលកំពុងរៀបចំសម្រាប់ដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥។
សម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ នឹងប្រារព្ធនាថ្ងៃទី ២០ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ។ តាមគម្រោង ក្នុងសម័យប្រជុំនេះ រដ្ឋសភានឹងពិចារណា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចំនួនជិត ៥០ រួមទាំងសេចក្តីសម្រេចសំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធភ្លាមៗ នូវគោលនយោបាយថ្មីរបស់មជ្ឈិមស្តីពីអប់រំ សុខាភិបាល និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
“ស្នើឲ្យស្ថាប័ននានា ត្រូវឆ្លៀតយកជាអតិបរមារៀងរាល់ថ្ងៃ រៀងរាល់ម៉ោង ហើយត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយ ប៉ុន្តែមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពក្នុងលក្ខណៈធ្វើឲ្យរួចពីដៃជាដាច់ខាត។ ត្រូវប្រាកដថា ឯកសារដែលបានដាក់ស្នើឡើងគឺពេញលេញ តឹងរ៉ឹង និងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់។ ថ្វីត្បិតតែបន្ទាន់ ប៉ុន្តែនីតិវិធីត្រូវតែធានាថា គុណភាពត្រូវតែដាក់ជួរមុខ ប្រសិនបើគុណភាពនៃច្បាប់ និងដំណោះស្រាយល្អ នោះគេនឹងដាក់ជូន ហើយក្នុងស្មារតីនៃច្បាប់ដែលកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់សម័យប្រជុំប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវតែធានាថា សម័យប្រជុំលើកទី១០ ត្រូវបានរៀបចំដោយជោគជ័យ”៕