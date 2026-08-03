ព័ត៌មាន
ធានាគុណភាពនៃគម្រោងដែលបម្រើកិច្ចប្រជុំ APEC ២០២៧
យោងតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ ការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើដល់ APEC ២០២៧ គឺជាភារកិច្ចដ៏សែនសំខាន់ និងបន្ទាន់ ដោយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ។ គម្រោងទាំងនេះមិនត្រឹមតែបម្រើដល់កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃ Phu Quoc និងប្រទេសជាតិនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខផងដែរ។ ហេតុដូច្នេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឱ្យគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានបញ្ចប់តាមកាលវិភាគ ប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាព ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧ ឲ្យបានល្អបំផុ ត៕
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ខេត្តអានយ៉ាង ក្នុងចំណោមគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន ២១ ដែលបម្រើដល់ APEC ២០២៧ មានគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមកាលវិភាគគិតត្រឹមពេលនេះ។ ខេត្តដាក់ចេញគោលដៅសម្រេចគម្រោងចុងក្រោយ ប្រហែលនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦ ពោលគឺ ៦ ខែមុនការបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៧។