ព័ត៌មាន
ធនាគារ UOB បង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាមដល់ ៨.៥%
យោងតាមធនាគារ UOB ការកែតម្រូវនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយសន្ទុះកំណើនវិជ្ជមាននៃវិស័យផលិតកម្ម ការវិនិយោគ និងលំហូរចូល FDI ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនពីភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងភាពមិនប្រាកដប្រជានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកលក៏ដោយ។ ធនាគារ UOB វាយតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកំពុងចូលដល់ឆមាសទីពីរនៃឆ្នាំនេះជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះវិជ្ជមានជាងការព្យាករណ៍។ ធនាគារ UOB ជឿជាក់ថា លទ្ធផលនេះលើសពីការរំពឹងទុកពីមុនយ៉ាងខ្លាំង ចំពេលមានភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយូរអង្វែងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងតម្លៃថាមពលខ្ពស់។ កំណើនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅទូទាំងវិស័យឧស្សាហកម្ម សំណង់ សេវាកម្ម និងកសិកម្ម ដែលជួយវៀតណាមរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅក្នុងអាស៊ាន។ យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយថ្មីៗនេះពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ក្នុងត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០២៦ បានកើនឡើង ៨,៣៩% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង ៧,៩៤% នៃត្រីមាសទី ១ ដែលនាំឱ្យកំណើនសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដល់ ៨,១៨%។ យោងតាមធនាគារ UOB ការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ និងការផ្សព្វផ្សាយយានយន្តអគ្គិសនី និងប្រេងឥន្ធនៈ រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយសម្ពាធអតិផរណា៕