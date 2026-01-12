ធនាគារសិង្ហបុរីតំឡើងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦

របាយការណ៍របស់ធនាគារ UOB បានបញ្ជាក់ថា ទោះបីជាមានសម្ពាធពីគោលនយោបាយពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ ក៏សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែទទួលបានកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅឆ្នាំ ២០២៥ តាមរយៈនោះ ពង្រឹងយថាទស្សន៍វិជ្ជមានសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦។
យោងតាមធនាគារ UOB ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០២៥ បានកើនឡើង ៨.៤៦% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ខ្ពស់ជាង ៨.២៥% នៃត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៥។ សន្ទុះកំណើនយ៉ាងខ្លាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានជំរុញដោយសកម្មភាពនាំចេញ និងផលិតកម្មដែលមានស្ថិរភាព។
|យោងតាម UOB កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមភាគច្រើនត្រូវបានជំរុញដោយសកម្មភាពនាំចេញ និងផលិតកម្មដែលមានស្ថិរភាព (រូបថត៖ baochinhphu.vn)
នៅឆ្នាំ២០២៥ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាមត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង ៨.០២% ខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍របស់ធនាគារ UOB ៧.៧%។
ជាពិសេស ការនាំចេញនៅតែជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៃកំណើន។ នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៥ ទំហំនៃការនាំចេញបានកើនឡើង ១៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ការកើនឡើងពេញមួយឆ្នាំគឺ ១៧% ទោះបីជាមានឧបសគ្គពន្ធគយក៏ដោយ។
លោក Suan Teck Kin នាយកស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ UOB បានចាត់ទុកថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានបង្ហាញពីភាពធន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ២០២៥។ ដោយមានអត្រាកំណើន ៨% វៀតណាមចូលដល់ឆ្នាំ២០២៦ ជាមួយមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំ ហើយ UOB បានតម្លើងការព្យាករណ៍កំណើន GDP ឡើង ៧.៥% ប្រៀបនឹង ៧% ពីមុន។
ការនាំចេញទំនិញ និងសេវាកម្មបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រហែល ៨៣% នៃ GDP ដែលជាកម្រិតខ្ពស់ទីពីរនៅក្នុងអាស៊ាន បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរី។ សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់វៀតណាម ដែលមានចំនួនប្រហែល ៣០% នៃទំហំនៃការនាំចេញសរុបនៅឆ្នាំ២០២៤ (៤០៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) បន្ទាប់មកគឺប្រទេសចិន (១៥%) និងកូរ៉េខាងត្បូង (៦%)៕