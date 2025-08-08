ព័ត៌មាន
ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ជប៉ុនកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស
តូ ឡឹម ក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រី Obuchi Yuko សមាជិការដ្ឋសភាជប៉ុន
ប្រធានសហភាពសមាជិកសភាមិត្តភាពជប៉ុន-វៀតណាម នារសៀលថ្ងៃទី៧ ខែសីហា
នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈិមបក្ស (ហាណូយ)។
លោកអគ្គលេខាបក្ស
តូ ឡឹម បានស្នើឲ្យសហភាពសមាជិកសភាមិត្តភាពជប៉ុន-វៀតណាម
គាំទ្រប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខ និងការពារជាតិ
ពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ
ចលនាសហគ្រាសជប៉ុនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ
គម្រោងថាមពលថ្មីដែលជានិមិត្តរូបនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ជប៉ុន
ជំរុញសសរស្តម្ភនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា
នវានុវត្តន៍ បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ
យកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភ និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សហគមន៍ជន វៀតណាមជាង ៦០
ម៉ឺននាក់នៅជប៉ុន។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរពង្រឹងការសម្របសម្រួល
ចែករំលែកទស្សនៈ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាអន្តរជាតិ និងតំបន់។
រីឯខ្លួនវិញ លោកស្រី Obuchi Yuko ជឿជាក់ថា ជាមួយនឹងប្រជាជនវ័យក្មេង អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងការអប់រំមានកម្រិតខ្ពស់ វៀតណាមនឹងបន្តអភិវឌ្ឍន៍នាពេលខាងមុខ។ លោកស្រី Obuchi បានអះអាងថា ជប៉ុនគាំទ្រចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់វៀតណាម ហើយមានបំណងរួមដំណើរជាមួយវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងយុគសម័យថ្មី៕