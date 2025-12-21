Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទេសចរណ៍វៀតណាមមានភាពទម្លុះទម្លាយខ្លាំងក្រោយជំងឺរាតត្បាត កូវីដ ១៩

ទេសចរណ៍វៀតណាមទទួលបានភាពទម្លុះទម្លាយថ្មីៗយ៉ាងខ្លាំងក្រោយជំងឺរាតត្បាត កូវីដ ១៩។ នេះជាការវាយតម្លៃ ដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបគម្រោងស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ វិស័យទេសចរណ៍ និងពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍វៀតណាមរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍រៀបចំឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ នៅទីក្រុង Hue។
សន្និសីទបូកសរុបគម្រោងស្តីពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញវិស័យទេសចរណ៍។ (រូបថត៖ Le Hieu/VOV-ភាគកណ្តាល)

នៅក្នុងសន្និសីទនេះ របាយការណ៍ពីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ សកម្មភាពទេសចរណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមស្ទើរតែជាប់គាំង អាជីវកម្មនានាបានជួបប្រទះនឹងការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងកម្មកររាប់លាននាក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាមបានងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២២ ហើយទទួលបានសន្ទុះកំណើន យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅឆ្នាំ ២០២៤  វៀតណាមបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ១៧,៦ លាននាក់ ដែលឈានដល់ ៩៨% ប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៩  ដែលនាំវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាងើបឡើងវិញខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ លោក Nguyen Trung Khanh ប្រធាននាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀតណាមបានថ្លែងថា៖

“ទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ទីផ្សារប្រពៃណី និងទីផ្សារថ្មីៗ ដូចជាឥណ្ឌា អូស្ត្រាលី និងមជ្ឈិមបូព៌ា មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ អាស៊ីឦសានបានងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមឥឡូវនេះមានភាពចម្រុះ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធន់ជាងមុន។ ផលិតផលទេសចរណ៍បានចូលដល់ដំណាក់កាលច្នៃប្រឌិត ចាប់ពីទេសចរណ៍ឆ្នេរ និងកោះ ទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងអេកូឡូស៊ី រហូតដល់ទេសចរណ៍ពេលយប់ ទេសចរណ៍ផ្លូវដែក ទេសចរណ៍តាមនាវា និងទេសចរណ៍សុខភាព...។ ផលិតផលនីមួយៗគឺជារឿងរ៉ាវ បទពិសោធន៍ និងជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ប្រទេសវៀតណាម”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣

វៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅស៊ីហ្គេមលើកទី ៣៣

គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន ៨៧ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ៨១ គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ១១០ គ្រឿង ដោយសម្រេចបានគោលដៅចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង ៣។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top