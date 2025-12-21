ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍វៀតណាមមានភាពទម្លុះទម្លាយខ្លាំងក្រោយជំងឺរាតត្បាត កូវីដ ១៩
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ របាយការណ៍ពីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និង ២០២១ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ សកម្មភាពទេសចរណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមស្ទើរតែជាប់គាំង អាជីវកម្មនានាបានជួបប្រទះនឹងការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងកម្មកររាប់លាននាក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស័យទេសចរណ៍របស់វៀតណាមបានងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២២ ហើយទទួលបានសន្ទុះកំណើន យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅឆ្នាំ ២០២៤ វៀតណាមបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ១៧,៦ លាននាក់ ដែលឈានដល់ ៩៨% ប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលនាំវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាងើបឡើងវិញខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ លោក Nguyen Trung Khanh ប្រធាននាយកដ្ឋានទេសចរណ៍វៀតណាមបានថ្លែងថា៖
“ទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ទីផ្សារប្រពៃណី និងទីផ្សារថ្មីៗ ដូចជាឥណ្ឌា អូស្ត្រាលី និងមជ្ឈិមបូព៌ា មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ អាស៊ីឦសានបានងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមឥឡូវនេះមានភាពចម្រុះ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធន់ជាងមុន។ ផលិតផលទេសចរណ៍បានចូលដល់ដំណាក់កាលច្នៃប្រឌិត ចាប់ពីទេសចរណ៍ឆ្នេរ និងកោះ ទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងអេកូឡូស៊ី រហូតដល់ទេសចរណ៍ពេលយប់ ទេសចរណ៍ផ្លូវដែក ទេសចរណ៍តាមនាវា និងទេសចរណ៍សុខភាព...។ ផលិតផលនីមួយៗគឺជារឿងរ៉ាវ បទពិសោធន៍ និងជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ប្រទេសវៀតណាម”៕