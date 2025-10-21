ព័ត៌មាន
ទីក្រុង Hoi An បន្តជាគោលដៅទេសចរណ៍ជួរមុខរបស់វៀតណាម និងពិភពលោក
បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកទីក្រុងបុរាណ
Hoi An គឺជាមោទនភាពរបស់វៀតណាមនៅលើផែនទីបេតិកភណ្ឌពិភពលោក។
ទីក្រុង Hoi An ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការអប់រំ
វិទ្យាសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNESCO) ក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៩។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តលើផែនការមេសម្រាប់ការអភិរក្ស
ស្ដារឡើងវិញ និងការលើកកម្ពស់តម្លៃនៃទីក្រុងបុរាណ Hoi An ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង
Hoi An និងទេសចរណ៍ដំណាក់កាល ២០១២-២០២៥។
បន្ទាប់ពីទីក្រុង
Da Nang ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការរួមបញ្ចូលជាមួយខេត្ត
Quang Nam ចាស់ ការកសាងផែនការអភិរក្ស
និងលើកកំពស់តម្លៃបេតិកភណ្ឌសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ គឺជាតម្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រ
និងបន្ទាន់។
ទីក្រុង Hoi An នៅតែជាគោលដៅទេសចរណ៍ជួរមុខរបស់វៀតណាម និងពិភពលោក។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២ រហុតដល់បច្ចុប្បន្ន Hoi An សម្រេចបានពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ចំនួន ៨២ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយអង្គការអន្តរជាតិ និងក្នុងស្រុកដ៏មានកិត្យានុភាពជាច្រើន៕