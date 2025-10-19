Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុង Da Nang ស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារទេសចរណ៍ CIS

យោងតាម MOU នេះ Yango Ads និងមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញទេសចរណ៍ Da Nang នឹងសហការគ្នាក្នុងការរចនាយុទ្ធនាការឌីជីថល ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ ធ្វើការស្រាវជ្រាវអតិថិជនយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងអនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមម៉ាឃិតធីងផ្អែក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងរូបភាពទីក្រុង Da Nang តាមរយៈវេទិកា អនឡាញក្នុង សហគមន៍បណ្ដាប្រទេសឯករាជ្យ (CIS)។
មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញទេសចរណ៍ Danang និង Yango Ads ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ។ (រូបថត៖ Ngoc Ha/baodanang.vn)

កាលពី ថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា នៅទីក្រុង Da Nang ក្រុមហ៊ុន Yango Ads ដែលជាវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (AdTech) ចំណុះសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Yango Group ប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU) ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញទេសចរណ៍ Da Nang ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ សារព័ត៌មានឌីជីថល និងការអភិវឌ្ឍ
ទីផ្សារ។

យោងតាម MOU នេះ Yango Ads និងមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញទេសចរណ៍ Da Nang នឹងសហការគ្នាក្នុងការរចនាយុទ្ធនាការឌីជីថល ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ ធ្វើការស្រាវជ្រាវអតិថិជនយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងអនុវត្តន៍គំនិតផ្តួចផ្តើមម៉ាឃិតធីងផ្អែកលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងរូបភាពទីក្រុង Da Nang តាមរយៈវេទិកាអនឡាញក្នុង សហគមន៍បណ្ដាប្រទេសឯករាជ្យ (CIS)។ តាមនោះ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងរូបភាពនៃទីក្រុង Da Nang ដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ហើយធានាថា ម៉ាកយីហោទីក្រុង Da Nang ត្រូវបានភ្ញៀវទេសចរដ៏មានសក្ដានុពល ស្គាល់មកយូរ មុនពេលពួកគេកក់ដំណើរកម្សាន្ត។

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដើមឆ្នាំ ២០២៥ ទេសចរណ៍ Da Nang ទទួលបានភ្ញៀវស្នាក់នៅជាង ១៤,៤ លាននាក់ កើនឡើងជាង ២២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិទទួលបាន៥,៨លាននាក់ កើនជាង៣១%។ ដោយឡែកទីផ្សារ CIS គឺជាចំណុចលេចធ្លោ ដោយមានចំនួនភ្ញៀវ ២៥ ម៉ឺននាក់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

