Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុង Da Nang និង Hai Phong ជំរុញខ្លាំងការឃោសនាច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ដល់អ្នកនេសាទ

នាថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅឃុំ Thang An ទីក្រុង Da Nang បញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលិសសមុទ្រតំបន់លេខ ២ បានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការឃោសនា អប់រំនិងប្រជាចលនា នៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងដាណាំង ដើម្បីរៀបចំវគ្គឃោសនាដល់អ្នកនេសាទ ឱ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)។
  កម្មាភិបាលនៃតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ២ ចែកខិត្តប័ណ្ណដល់អ្នកនេសាទ។ រូបថត៖ Nam Trung/qdnd.vn  
  អ្នកនេសាទចុះការសន្យាមិនរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិ IUU។ រូបថត៖ Nam Trung/qdnd.vn  
  ទិដ្ឋភាពនៃសវនាការសម្មតិកម្ម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU។ រូបថត៖ Thanh Hung/qdnd.vn  
  តំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ១ សម្របសម្រួលផ្តល់អំណោយ ទង់ជាតិ និងអាវពោងសុវត្ថភាព ដល់អ្នកនេសាទ។ រូបថត៖ Thanh Hung/qdnd.vn  

នៅក្នុងវគ្គឃោសនា កម្មាភិបាលនៃតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ២ បានជូនដំណឹងដល់អ្នកនេសាទអំពីការរំលោភបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិ IUU ដោយម្ចាស់ទូក និងប្រធាននាវាមួយចំនួន; ពិភាក្សាជាមួយអ្នកនេសាទអំពីបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងIUU និងបានរៀបចំឱ្យអ្នកនេសាទចុះហត្ថលេខាលើការសន្យាមិនរំលោភលើការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាមិនសម្របសម្រួល ឬគាំទ្រសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់។

នាថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា នៅតំបន់ពិសេស Cat Hai ទីក្រុង Hai Phong ការិយាល័យអយ្យការប្រជាជននៃតំបន់លេខ ៤ - Hai Phong បានសម្របសម្រួលជាមួយតុលាការប្រជាជននៃតំបន់លេខ ៤ - Hai Phong បញ្ជាការដ្ឋាននៃតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ១ កងទ័ពការពារព្រំដែននៃទីក្រុង Hai Phong គណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេស Cat Hai និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា រៀបចំសវនាការសម្មតិកម្ម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)។ កម្មវិធីនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីអ្នកនេសាទ និងម្ចាស់ទូកនេសាទមួយចំនួនធំនៅក្នុងតំបន់។

ការរៀបចំសវនាការសម្មតិកម្មនៅ Cat Hai ជួយប្រជាជនឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ យល់ច្បាស់អំពីការរំលោភបំពាន IUU និងកម្រិតទណ្ឌកម្មនៅពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះ ក្នុងការនេសាទ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ «សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ»

«សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមត្រូវពង្រីកកម្លាំងយុវវ័យ ភាពខ្លៀវក្លា ស្មារតី ស្នេហាជាតិ និងប្រពៃណីជាតិកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយត្រួសត្រាយផ្លូវ និងលះបង់ក្នុងយុគ សម័យថ្មី»។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top