ព័ត៌មាន
ទីក្រុង Da Nang និង Hai Phong ជំរុញខ្លាំងការឃោសនាច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ដល់អ្នកនេសាទ
នៅក្នុងវគ្គឃោសនា កម្មាភិបាលនៃតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ២ បានជូនដំណឹងដល់អ្នកនេសាទអំពីការរំលោភបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិ IUU ដោយម្ចាស់ទូក និងប្រធាននាវាមួយចំនួន; ពិភាក្សាជាមួយអ្នកនេសាទអំពីបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងIUU និងបានរៀបចំឱ្យអ្នកនេសាទចុះហត្ថលេខាលើការសន្យាមិនរំលោភលើការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាមិនសម្របសម្រួល ឬគាំទ្រសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់។
នាថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា នៅតំបន់ពិសេស Cat Hai ទីក្រុង Hai Phong ការិយាល័យអយ្យការប្រជាជននៃតំបន់លេខ ៤ - Hai Phong បានសម្របសម្រួលជាមួយតុលាការប្រជាជននៃតំបន់លេខ ៤ - Hai Phong បញ្ជាការដ្ឋាននៃតំបន់ប៉ូលិសសមុទ្រលេខ ១ កងទ័ពការពារព្រំដែននៃទីក្រុង Hai Phong គណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេស Cat Hai និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា រៀបចំសវនាការសម្មតិកម្ម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)។ កម្មវិធីនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមពីអ្នកនេសាទ និងម្ចាស់ទូកនេសាទមួយចំនួនធំនៅក្នុងតំបន់។
ការរៀបចំសវនាការសម្មតិកម្មនៅ Cat Hai ជួយប្រជាជនឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបទប្បញ្ញត្តិផ្លូវច្បាប់ យល់ច្បាស់អំពីការរំលោភបំពាន IUU និងកម្រិតទណ្ឌកម្មនៅពេលប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះ ក្នុងការនេសាទ៕