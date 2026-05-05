ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហូជីមិញស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជិត ១,៧ លាននាក់ក្នុងឱកាសវិស្សមកាល ៣០ មេសា - ១ ឧសភា
យោងតាមមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញ ក្នុងរយៈពេល ៩ ថ្ងៃ (២៥ មេសា - ៣ ឧសភា) ទីក្រុងបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រហែល ១៩០.០០០នាក់ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចំនួន ១,៥ លាននាក់។ ដើម្បីបម្រើតម្រូវការកើនឡើង ទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញបានអនុវត្តកម្មវិធីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន ដោយឧទ្ទេសនាមផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីជិត ១,០០០។ លើសពីនេះ ទីក្រុងហូជីមិញក៏បានរៀបចំ "ទិវាបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ" ដោយមានការបាញ់កាំជ្រួចនៅទីតាំងចំនួន ៧ នាយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ និងការសម្តែងសិល្បៈនៅទីតាំងចំនួន៣។ លោកស្រី ត្រឹន ភឿងលីញ នាយកផ្នែកទីផ្សារ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃ BenThanh Tourist បានថ្លែងថា៖ «ទោះបីជាថ្លៃដឹកជញ្ជូន ជាពិសេសសំបុត្រយន្តហោះកើនឡើងក៏ដោយ BenThanh Tourist នៅតែរក្សាតម្លៃស្ថិរភាពបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះគឺជាកត្តាមួយដែលជួយជំរុញតម្រូវការទេសចរណ៍ក្នុងរដូវវិស្សមកាល ដោយសមត្ថភាពទិញកើនឡើងប្រហែល ១៥ ទៅ ២០% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងអំឡុងពេលកំពូល តម្រូវការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅគោលដៅជិតទីក្រុង ដូចជា វុងតាវ និងដាឡាត់ ដូច្នេះហើយសម្ពាធលើប្រព័ន្ធសេវាកម្មគឺមិនអាចជៀសវាងបានទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំតាំងពីដើម ដោយធ្វើការជាមួយដៃគូ ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ និងរក្សាគុណភាពសេវាកម្មប្រកបដោយស្ថិរភាព»៕