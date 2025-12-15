Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនាវានេសាទដែលមិនបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌចេញទៅសមុទ្រ

នាថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ទីក្រុងហូជី មិញ បានរៀបចំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅកំពង់ផែនេសាទ Incomap, Cat Lo, Hung Thai និង Tan Phuoc។

លោក ហ័ង ង្វៀន យីញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ (ទីពីររាប់ពីឆ្វេង) និងក្រុមការងារកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែនេសាទឃុំឡុងហៃ (រូបថត៖ VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ)

នៅតាមបណ្តាកំពង់ផែនេសាទទាំងនេះ លោក ហ័ង ង្វៀន យីញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានពិនិត្យជាក់ស្តែងនូវស្ថានភាពចំពោះការចុះចត ផ្ទុកអាហារសមុទ្រ និងការប្រកាស និងការតាមដានអាហារសមុទ្ររបស់នាវានេសាទ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់ការិយាល័យ IUU ក្នុងការគ្រប់គ្រងនាវាដែលចូល និងចាកចេញពីកំពង់ផែ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងរំលឹកដល់អ្នកនេសាទ។ លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានស្នើឱ្យកំពង់ផែនេសាទអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នូវការរាយការណ៍ អំពីនាវានេសាទដែលចតនៅកំពង់ផែ។ អនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវប្រព័ន្ធតាមដាន អេឡិចត្រូ និក (eCDT) សម្រាប់នាវានេសាទចេញចូលសមុទ្រ តាមដានបរិមាណជលផល ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកំណត់ប្រភពជលផលនេសាទ និងចេញវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមអាហារសមុទ្រ ដែលប្រមូល ផលបានតាមការកំណត់។ ចំពោះឃុំឡុងហៃ ដែលជាមូលដ្ឋានៅមាននាវានេសាទចំនួន ១៦០ គ្រឿងនៅតែចត ហើយមិនបានបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការចេញទៅសមុទ្រ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងបានតម្រូវឲ្យឃុំគ្រប់គ្រងនាវាទាំងនេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីការពារការរំលោភបំពាន IUU ដែលអាចកើតមាន។

បច្ចុប្បន្នទីក្រុងហូជីមិញមាននាវានេសាទចំនួន ៤.៤៧៥ គ្រឿង ដោយសម្រេចបាន ១០០% ការចុះបញ្ជី និងទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើប្រព័ន្ធ VNFishbase។ ក្នុងចំណោមនេះ នាវាចំនួន ២០៧ គ្រឿងដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ចតនៅមូលដ្ឋាន និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញទៅសមុទ្រទេ។ នាវានេសាទទាំងអស់ដែលមានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រ ឬវែងជាងនេះនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបំពាក់ដោយ VMS ត្រួតពិនិត្យ ២៤/៧។ ប្រព័ន្ធតាមដាន អេឡិចត្រូនិក eCDT កំពុងដំណើរការនៅកំពង់ផែនេសាទទាំង ១០០% ដែលបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌពេញលេញ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សកម្មភាពគួរឱ្យទាក់ទាញនៅក្នុងពិធីបុណ្យក្រូច Van Don ឆ្នាំ ២០២៥

សកម្មភាពគួរឱ្យទាក់ទាញនៅក្នុងពិធីបុណ្យក្រូច Van Don ឆ្នាំ ២០២៥

នាថ្ងៃទី ១៣ និងទី ១៤ ខែធ្នូ នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Van Don ខេត្ត Quang Ninh បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបុណ្យក្រូច Van Don ឆ្នាំ ២០២៥ ដែលមានប្រធានបទ "រដូវនៃសេចក្តីរីករាយ"។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top