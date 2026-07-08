ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហាណូយស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទី ៥ លាន នៅឆ្នាំ ២០២៦
នៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន គណៈប្រតិភូត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយតំណាងនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដោយមានបាច់ផ្កាស្រស់ៗ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ បន្ទាប់ពីបានទស្សនាទីក្រុងហាណូយ ក្រុមភ្ញៀវទេសចរអេស្ប៉ាញបានបន្តដំណើរទៅរុករកគោលដៅល្បីៗជាច្រើននៅវៀតណាម ដូចជា៖ សាប៉ា និញប៊ិញ ឈូងសមុទ្រហាឡុង ហ្វេ ដាណាំង ហុយអាន និងទីក្រុងហូជីមិញ។ លោក ត្រឹន ទ្រុងហៀវ អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហាណូយ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ភ្ញៀវទេសចរទី ៥ លានមកពីអឺរ៉ុប មានសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ ដែលត្រូវបានស្វាគមន៍នៅថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា គឺជាសេចក្តីរីករាយសម្រាប់ទីក្រុងហាណូយ។ តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះ យើងចង់បង្ហាញការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់។ យើងសង្ឃឹមថា ភ្ញៀវទេសចរដែលបានជ្រើសរើសទីក្រុងហាណូយជាគោលដៅចាប់ផ្តើមរបស់ពួកគេ នឹងមានបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ យើងសង្ឃឹមថា ភ្ញៀវទេសចរនឹងបន្តជ្រើសរើសវៀតណាម ហើយវិលត្រឡប់មកវៀតណាមវិញនាពេលអនាគត»។
ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ ទីក្រុងហាណូយបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាង ១៨ លាននាក់ ដែលកើនឡើងជិត ១៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ដោយឡែកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានកើនឡើងជិត ២៧% ដែលបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ទីក្រុងហាណូយនៅលើផែនទីទេសចរណ៍ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕