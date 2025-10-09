Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហាណូយត្រៀមខ្លួនជាស្រេច សម្រាប់មហោស្រពវប្បធម៌ពិភពលោកលើកដំបូង

តាមព័ត៌មានពីគណៈរៀបចំបានឲ្យដឹងថា ពិធីបើកមហោស្រពវប្បធម៌ពិភពលោកលើកដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា នៅព្រះបរមរាជវាំង Thang Long។

ពិធីបិទនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី ១២ តុលា។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌សកល ដែលជាសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌សំខាន់របស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយប្រមូលផ្តុំប្រទេសចំនួន ៤៨ ចូលរួម។

មហោស្រពវប្បធម៌ពិភពលោកលើកដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌កម្រិតពិភពលោក។ រូបថត៖ Thanh Tung/VNA

យោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍) លោកស្រី Nguyen Phuong Hoa បានឲ្យដឹងថា នេះជាមហោស្រពវប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅវៀតណាម ដោយប្រមូលផ្តុំនូវការចូលរួមពីខឿនវប្បធម៌លើទ្វីបទាំង៥។ ចាប់ពីបរិយាកាសវប្បធម៌ជាតិ រហូតដល់ការសម្តែងសិល្បៈ ការបង្ហាញមូដសំលៀកបំពាក់ និងបទពិសោធន៍ម្ហូបអាហារ... ទាំងអស់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅតែមួយគឺ៖ លើកតម្កើងភាពចម្រុះក្នុងការឯកភាព និងបញ្ជាក់ពីតួនាទីនៃវប្បធម៌ជាស្ពានតភ្ជាប់ប្រកបដោយចីរភាពរវាងបណ្តាប្រជាជាតិ។

ជាមួយបាវចនាថា “វប្បធម៌ជាមូលដ្ឋាន - សិល្បៈជាមធ្យោបាយ” មហោស្រពវប្បធម៌ពិភពលោកលើកដំបូងនៅទីក្រុងហាណូយមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាសកម្មភាពវប្បធម៌ការទូតឆ្នើមរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ សំដៅក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋធានីហាណូយបន្តសន្ទុះកំណើនជាវិជ្ជមាន

សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋធានីហាណូយបន្តសន្ទុះកំណើនជាវិជ្ជមាន

យោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិនៃទីក្រុងហាណូយ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែកន្លងមកនេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋធានីបន្តសន្ទុះកំណើនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសូចនាករទម្លុះទម្លាយជាច្រើន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top