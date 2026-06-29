Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាម ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌ តភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍ

ដោយប្រព្រឹត្តយ៉ាងរស់រវើកក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ ទីវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាមលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៦ បានបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា នៅសង្កាត់ផានរ៉ាង ខេត្តខាញ់ហ័រ ដោយបញ្ចប់ជួរសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វិសេសវិសាល របស់ជនជាតិចាមមកពីខេត្ត និងទីក្រុងចំនួន៧នៅទូទាំងប្រទេស។
ទិវាបុណ្យនេះគឺជាឱកាសដើម្បីលើកតម្កើង និងថែរក្សាវប្បធម៌ជនជាតិចាម។ រូបថត៖ VOV

ទិវាបុណ្យនេះ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បាន​សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័រ ដោយ​ប្រមូលផ្តុំសិប្បករ សិល្បករ អ្នកសម្ដែង និងអត្តពលិកជាង ១.០០០នាក់ មកពីបណ្តា​ខេត្តខាញ់ហ័រ យ៉ាឡាយ ដាក់ឡាក់ ឡាំដុង អានយ៉ាង ខេត្តតៃនិញ និងទីក្រុងហូជីមិញ។ សកម្មភាពចម្រុះ ដូចជា ការ​សម្តែង​សិល្បៈប្រជាប្រិយ ការបង្ហាញសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី ការប្រកួត​កីឡាប្រជាប្រិយ និងការឧទ្ទេសនាមអំពីសិប្បកម្ម ផលិតផលវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ បានរួមចំណែក​លើក​តម្កើងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌​ជនជាតិ​ចាម បង្កើន​​ការផ្លាស់ប្តូរ និងសាមគ្គីភាព​រវាងមូលដ្ឋាន​នានា។

គណៈកម្មការរៀបចំបានប្រគល់មេដាយមាសចំនួន ១១៧ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ១១៧គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ២៣៤គ្រឿង នៅ​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា និងរង្វាន់ A ចំនួន ១៩ រង្វាន់ B ចំនួន ១៩ និងរង្វាន់ C ចំនួន ២០ សម្រាប់សកម្មភាពវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កសាងកងកម្លាំងកាំភ្លើងធំ-មីស៊ីលទំនើបដែលមានសមត្ថភាពបំពេញបេសកកម្មក្នុងស្ថានភាពថ្មី

កសាងកងកម្លាំងកាំភ្លើងធំ-មីស៊ីលទំនើបដែលមានសមត្ថភាពបំពេញបេសកកម្មក្នុងស្ថានភាពថ្មី

ក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កងទ័ពកាំភ្លើងធំ-មីស៊ីលបានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឡើងជ័យជម្នះដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិ ដែលចំណុចកំពូលគឺយុទ្ធនាការឌៀនបៀនភូជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងយុទ្ធនាការវាយប្រហារនិងក្រោកឈរឡើងនៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៧៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top