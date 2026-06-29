ព័ត៌មាន
ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាម ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌ តភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍ
ទិវាបុណ្យនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តខាញ់ហ័រ ដោយប្រមូលផ្តុំសិប្បករ សិល្បករ អ្នកសម្ដែង និងអត្តពលិកជាង ១.០០០នាក់ មកពីបណ្តាខេត្តខាញ់ហ័រ យ៉ាឡាយ ដាក់ឡាក់ ឡាំដុង អានយ៉ាង ខេត្តតៃនិញ និងទីក្រុងហូជីមិញ។ សកម្មភាពចម្រុះ ដូចជា ការសម្តែងសិល្បៈប្រជាប្រិយ ការបង្ហាញសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណី ការប្រកួតកីឡាប្រជាប្រិយ និងការឧទ្ទេសនាមអំពីសិប្បកម្ម ផលិតផលវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ បានរួមចំណែកលើកតម្កើងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិចាម បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរ និងសាមគ្គីភាពរវាងមូលដ្ឋាននានា។
គណៈកម្មការរៀបចំបានប្រគល់មេដាយមាសចំនួន ១១៧ គ្រឿង មេដាយប្រាក់ចំនួន ១១៧គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន ២៣៤គ្រឿង នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា និងរង្វាន់ A ចំនួន ១៩ រង្វាន់ B ចំនួន ១៩ និងរង្វាន់ C ចំនួន ២០ សម្រាប់សកម្មភាពវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍៕