ទាក់ទាញវិនិយោគិនអូស្ត្រាលីឱ្យចូលរួមមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាម

នៅទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្ត្រាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា មូលនិធិវិនិយោគ Vintage Point រួមជាមួយសមាជិកមួយចំនួននៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាម និងសហគ្រាសវៀតណាម បានជួបជាមួយវិនិយោគិនអូស្ត្រាលី ដើម្បីឧទ្ទេសនាមអំពីឱកាសវិនិយោគថ្មីៗនៅវៀតណាម តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដែលទើបបង្កើតឡើងដោយវៀតណាមក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦។
សម័យប្រជុំនៅសភារដ្ឋ Victoria នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦។ ប្រភព៖ Viet Nga/VOV Australia

លោក Colin Mullins នាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិ Vintage Point ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី បានអះអាងថា នេះជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស រួមទាំងវិនិយោគិនអូស្ត្រាលី មកបណ្តាក់ទុនចូលទីផ្សារវៀតណាម។

“ខ្ញុំជឿជាក់ថា ពីទស្សនៈហិរញ្ញវត្ថុ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់វៀតណាម។ ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកស្ថាប័នមូលធន រួមទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិផងដែរ។ អូស្ត្រាលីមានឧត្តមភាពដែលអាចវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជាវិស័យដែលវៀតណាមមានតម្រូវការខ្ពស់។ ដោយសារតែមូលនិធិសោធននិវត្តន៍របស់អូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង ៤ ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលភាគច្រើនត្រូវបានវិនិយោគនៅអូស្ត្រាលី ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចង់វិនិយោគទៅខាងក្រៅទៀតផង។ ដូច្នេះហើយ  ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមនឹងបើកចេញឱកាសសម្រាប់វិនិយោគិនអូស្ត្រាលី ក្នុងការប្រើប្រាស់មូលធនរបស់ខ្លួននៅវៀតណាម”។

នៅពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ មូលនិធិវិនិយោគ Vintage Point បានសន្យាទាក់ទាញការវិនិយោគរហូតដល់ ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកចូលមជ្ឈមណ្ឌលនេះ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខ ដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានចាត់ទុកជាទីផ្សារដ៏មានសក្តានុពល៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើការជាមួយដៃគូឈានមុខគេរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យប្រេងឧស្ម័ន

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទៅទស្សនានិងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Zarubezhneft។
អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

