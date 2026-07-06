ព័ត៌មាន
ទស្សនាវដ្តីបារាំងឧទ្ទេសនាមដំណើរកម្សាន្តរុករកប្រទេសវៀតណាម
ពីទីក្រុងដាណាំង ហូយអាន ឈូងសមុទ្រហាឡុង រហូតដល់អៀនទូ និងនិញប៊ិញ អត្ថបទនេះបានពណ៌នាអំពីប្រទេសវៀតណាមដែលមានទេសភាពចម្រុះ អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែប និងមានភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើផែនទីទេសចរណ៍អន្តរជាតិ។
អត្ថបទនេះបានវាយតម្លៃទីក្រុងដាណាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅភាគកណ្តាលប្រទេស វៀតណាម ដែលមានរមណីយដ្ឋាន និងសណ្ឋាគារជាច្រើនតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឧបទ្វីបសឹនត្រា ដែលពីមុនជាទីតាំងដាក់ស្ថានីយ៍រ៉ាដាយោធា បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏លេចធ្លោ ជាមួយនឹងទេសភាពព្រៃឈើនិងសមុទ្រ។
ដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើទីក្រុងហូយអាន Paris Match កត់សម្គាល់ថាទីក្រុងនេះនៅតែរក្សាស្ទើរតែដដែលនូវផ្ទះបុរាណ វត្ត Cau សាលប្រជុំចិន និងសញ្ញាសម្គាល់នៃកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកកាលពីអតីតកាល។
ដោយសរសេរអំពីគោលដៅទេសចរណ៍ជួរមុខនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាម ទស្សនាវដ្តី Paris Match បានកត់សម្គាល់ថា ឈូងសមុទ្រហាឡុងនៅតែជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក ជាមួយនឹងកោះថ្មកំបោររាប់ពាន់ ប្រព័ន្ធរូងភ្នំ និងទេសភាពធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ។ ចំណែកឯ បេតិកភណ្ឌជាតិអៀនទូ ជាបរិយាកាសវប្បធម៌និងព្រលឹងដ៏វិសេសវិសាល ដែលអ្នកទេសចរអាចរកឃើញភាពសុខសាន្តនៅខំកណ្តាលតំបន់ព្រៃភ្នំ។
ដោយបញ្ចប់អត្ថបទនេះ ទស្សនាវដ្តី Paris Match បានអះអាងថា ភាពទាក់ទាញរបស់វៀតណាមមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងទេសភាពធម្មជាតិ ឬរមណីយដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងជម្រៅវប្បធម៌ និងប្រជាជនទៀតផង។ យោងតាមទស្សនាវដ្តីនេះ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធម្មជាតិ ប្រវត្តិសាស្ត្រ បេតិកភណ្ឌ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកបានបង្កើតបទពិសោធន៍ចម្រុះ ដែលជួយ វៀតណាមក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ៕