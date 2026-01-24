ព័ត៌មាន
ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាប្រទេសផ្ញើសារនិងលិខិតអបអរសាទរជូនអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម
នៅក្នុងលិខិតអបអរសាទរ
អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ
ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ លោក Thongloun
Sisoulith បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការដែលលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ
ឡឹមត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសារជាថ្មីកាន់តំណែងអគ្គលេខាបក្សមួយអាណត្តិទៀត
បង្ហាញពីការជឿទុកចិត្ត និងការវាយតម្លៃខ្ពស់របស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម
ចំពោះការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងអំពីបញ្ញា គុណសម្បត្តិ
និងបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបរបស់លោកអគ្គលេខាបក្សក្នុងការដឹកនាំ
និងបណ្តាការណែនាំក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។ លោកបានបញ្ជាក់ថា លោកនឹងបន្តថែរក្សា ការពារ
និងបង្កើនទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស
កិច្ចសហប្រតិបត្តិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងផ្សាភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្រឡាវ-វៀតណាម។
សារជូនពររបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃបក្សកុម្មុយនិស្តចិន
ប្រធានរដ្ឋសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លោក ស៊ី ជីនពីង បានសរសេរថា “ចិន និងវៀតណាម គឺជាប្រទេសជិតខាងសង្គមនិយម ជាសហគមន៍ចែករំលែកអនាគត
ដែលមានអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រ។ ខ្ញុំគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរ
និងប្រទេសទាំងពីរ ចិន និងវៀតណាម
ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរួមជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រ
លើកកម្ពស់មិត្តភាពប្រពៃណី ជំរុញយ៉ាងរឹងមាំ នូវបុព្វហេតុនៃសង្គមនិយម
និងដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយ
ហើយការកសាងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតចិន-វៀតណាម
សម្រេចបានលទ្ធផលដ៏ធំធេងជាបន្តបន្ទាប់
នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ
និងចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿងនៅក្នុងតំបន់
និងពិភពលោក។”
នៅក្នុងលិខិតអបអរសាទរ ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា ព្រះបាទនរោត្តម សីហមុនី បានផ្ញើព្រះរាជសារជូនពរដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុត ជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្សលោកតូ ឡឹម ដោយសម្តែងទំនុកចិត្តថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស វៀតណាមនឹងសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យ និងការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធេងលើគ្រប់វិស័យ ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុន សែន បានផ្ញើសារជូនពរ ជូនចំពោះលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម; បង្ហាញពីទំនុកចិត្តថា ដោយមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួម ទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងល្អ មិត្តភាពប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយ និងនិរន្តរភាព យូរអង្វែងរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាម និងកម្ពុជា នឹងបន្តអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត៕