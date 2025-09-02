ព័ត៌មាន
ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ អញ្ជើញចូលវិមានតម្កល់សពគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ
គណៈប្រតិភូរួមមានអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម; ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រិន ថាញ់មិន សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក Tran Cam Tu; ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក Do Van Chien ។ល។
បន្ទាប់មក គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានដាក់កម្រងផ្កា និងអុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរយុទ្ធជនពលីនៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលី (ផ្លូវ Bac Son ទីក្រុងហាណូយ)៕