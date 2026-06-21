ព័ត៌មាន
ថ្ងៃស្អែក ទីក្រុងហាណូយនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីចំនួន ៥ ខ្សែក្នុងពេលដំណាលគ្នា៖ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំរបស់រដ្ឋធានី
នេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ពិសេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងហាណូយ
អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំរបស់រដ្ឋធានីក្នុងការរៀបចំផែនការ
និងធ្វើឱ្យការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្លាយជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។
ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីទាំង ៥
ខ្សែដែលកំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងបណ្តាញដឹកជញ្ជូននាពេលអនាគតរបស់ទីក្រុងហាណូយ។
ខ្សែទី ១ មានប្រវែងប្រហែល ៨១ គីឡូម៉ែត្រ
ដែលតភ្ជាប់ពីតំបន់ពហុកីឡដ្ឋាន ហ៊ុង វឿង ឆ្លងកាត់ ង៉ុកហូយ ស្ថានីយ៍ហាណូយ យាឡឹម
ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន ណូយ បាយ។ នេះគឺជាអ័ក្សខាងជើង-ខាងត្បូងដ៏សំខាន់
ដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកទីក្រុងជាមួយផ្លូវដែកជាតិ ផ្លូវដែកល្បឿនលឿន និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ
ណូយបាយ។
ខ្សែទី ២ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៥៦,៥
គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋាន ណូយបាយ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋធានី
តាមរយៈតំបន់ថាំងឡុងភាគខាងត្បូង, បឹង ហ័ន គៀម, ត្រឹនហឹង ដាវ, ធឿង ឌិញ
និងតំបន់ទីក្រុងភាគខាងត្បូង។ ផ្លូវនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយដែលនាំអ្នកដំណើរពីច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច
និងវប្បធម៌នៃទីក្រុងហាណូយ។
ខ្សែផ្លូវលេខ ៨ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៩១ គីឡូម៉ែត្រ
គឺជាផ្លូវខាងកើត-ខាងលិច ដែលតភ្ជាប់ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ហ័រឡាក់ ជាមួយនឹងតំបន់ភស្តុភារកម្ម
ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណើនថាមវន្តនៅភាគខាងកើតនៃរដ្ឋធានី។
ខ្សែផ្លូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថា
ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន និងការតភ្ជាប់អន្តរខេត្ត។
ខ្សែផ្លូវលេខ ១០ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៤៣ គីឡូម៉ែត្រ ភ្ជាប់ កូ ឡ័, វ៉ ជី កុង, ផ្លូវក្រវ៉ាត់លេខ ៣, ផ្លូវក្រវ៉ាត់លេខ ២,៥ ថែម Times City ហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់មក កូ ឡ័រ វិញ។
ខ្សែផ្លូវនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងលំហូរចរាចរណ៍
និងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើតំបន់ក្នុងទីក្រុងដែលតែងតែមានការកកស្ទះ។
ខ្សែផ្លូវលេខ ១៤ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៣២ គីឡូម៉ែត្រ
តភ្ជាប់ផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងពីស្ពានថាងឡុង និងស៊ីភូត្រា
ឆ្លងកាត់កណ្តាលទីក្រុងហាណូយ ទៅកាន់ឧទ្យានអូស៊ាន និងតំបន់ភាគខាងកើត។
ខ្សែរថភ្លើងនេះដើរតួនាទីក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងថ្មីៗ
និងពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងកណ្តាលទីក្រុង និងតំបន់ដែលកំពុងពង្រីក។
ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីទាំងប្រាំខ្សែ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបង្ហើយនៅឆ្នាំ ២០៣០។ នេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលទីក្រុងហាណូយបានអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគផ្លូវដែកទីក្រុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបបឋមរហូតដល់ ១,៣ ពាន់ពាន់លានដុង៕