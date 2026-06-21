Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ថ្ងៃស្អែក ទីក្រុងហាណូយនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីចំនួន ៥ ខ្សែក្នុងពេលដំណាលគ្នា៖ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំរបស់រដ្ឋធានី

ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា) ទីក្រុងហាណូយនឹងចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីសំខាន់ៗចំនួន ៥ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
ទីក្រុងហាណូយនឹងអភិវឌ្ឍបណ្តាញផ្លូវដែកចំនួន ១៨ ខ្សែក្នុងទីក្រុង (រូបថត៖ ផាមហ៊ុង/hanoimoi.vn)

នេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ពិសេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងហាណូយ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំរបស់រដ្ឋធានីក្នុងការរៀបចំផែនការ និងធ្វើឱ្យការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្លាយជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។ ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីទាំង ៥ ខ្សែដែលកំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងបណ្តាញដឹកជញ្ជូននាពេលអនាគតរបស់ទីក្រុងហាណូយ។

ខ្សែទី ១ មានប្រវែងប្រហែល ៨១ គីឡូម៉ែត្រ ដែលតភ្ជាប់ពីតំបន់ពហុកីឡដ្ឋាន ហ៊ុង វឿង ឆ្លងកាត់ ង៉ុក​ហូយ ស្ថានីយ៍ហាណូយ យាឡឹម ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន ណូយ បាយ។ នេះគឺជាអ័ក្សខាងជើង-ខាងត្បូងដ៏សំខាន់ ដែលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវដែកទីក្រុងជាមួយផ្លូវដែកជាតិ ផ្លូវដែកល្បឿនលឿន និងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ណូយបាយ។

ខ្សែទី ២ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៥៦,៥ គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋាន ណូយបាយ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋធានី តាមរយៈតំបន់ថាំងឡុងភាគខាងត្បូង, បឹង ហ័ន គៀម, ត្រឹន​ហឹង ដាវ, ធឿង ឌិញ និងតំបន់ទីក្រុងភាគខាងត្បូង។ ផ្លូវនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងក្លាយជាច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយដែលនាំអ្នកដំណើរពីច្រកទ្វារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌នៃទីក្រុងហាណូយ។

ខ្សែផ្លូវលេខ ៨ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៩១ គីឡូម៉ែត្រ គឺជាផ្លូវខាងកើត-ខាងលិច ដែលតភ្ជាប់ឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ហ័រឡាក់ ជាមួយនឹងតំបន់ភស្តុភារកម្ម ឧទ្យានឧស្សាហកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលកំណើនថាមវន្តនៅភាគខាងកើតនៃរដ្ឋធានី។ ខ្សែផ្លូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថា ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន និងការតភ្ជាប់អន្តរខេត្ត។

ខ្សែផ្លូវលេខ ១០ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៤៣ គីឡូម៉ែត្រ ភ្ជាប់ កូ ឡ័, វ៉ ជី កុង, ផ្លូវក្រវ៉ាត់លេខ ៣, ផ្លូវក្រវ៉ាត់លេខ ២,៥ ថែម Times City ហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់មក កូ ឡ័រ វិញ។ ខ្សែផ្លូវនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងលំហូរចរាចរណ៍ និងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើតំបន់ក្នុងទីក្រុងដែលតែងតែមានការកកស្ទះ។

ខ្សែផ្លូវលេខ ១៤ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៣២ គីឡូម៉ែត្រ តភ្ជាប់ផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងពីស្ពានថាងឡុង និងស៊ីភូត្រា ឆ្លងកាត់កណ្តាលទីក្រុងហាណូយ ទៅកាន់ឧទ្យានអូស៊ាន និងតំបន់ភាគខាងកើត។ ខ្សែរថភ្លើងនេះដើរតួនាទីក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងថ្មីៗ និងពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងកណ្តាលទីក្រុង និងតំបន់ដែលកំពុងពង្រីក។

ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីទាំងប្រាំខ្សែ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបង្ហើយនៅឆ្នាំ ២០៣០។ នេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលទីក្រុងហាណូយបានអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគផ្លូវដែកទីក្រុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបបឋមរហូតដល់ ១,៣ ពាន់ពាន់លានដុង៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top