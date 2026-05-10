ថ្ងៃស្អែក គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបើកសម័យប្រជុំលើកទី២ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម័យប្រជុំលើកទី២ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦
សម័យប្រជុំលើកទី២ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃ ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦ នៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំ តិនទ្រាវ អគាររដ្ឋសភា។ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់ មិននឹងអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើក។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងពិចារណា និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្រួបបង្រួមឯកសារបទដ្ឋានច្បាប់។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងបូកសរុបសម័យប្រជុំលើក ទី១ និងផ្តល់យោបល់ដំបូងលើការរៀបចំសម្រាប់សម័យប្រជុំលើកទី២ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦៕