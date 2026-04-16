Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ថៃសហការជាមួយអូម៉ង់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព​នាវាដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ័រមូស

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃ លោក ស៊ីហាសាក់ ភួងកេតកែវ​ នាថ្ងៃទី ១៥ មេសា បានបំពេញ​ទស្សនកិច្ច​និងធ្វើការជាមួយ​អាជ្ញាធរអូម៉ង់ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី ជាពិសេសក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនាវាដឹកទំនិញថៃដែល​ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ័រមូស។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃ លោក ស៊ីហាសាក់ ភួងកេតកែវ បានជួបពិភាក្សាជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូម៉ង់ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារជាតិ លោក សាយយីដ ស៊ីហាប ប៊ីន តារីក អាល់ សាអ៊ីដ។ រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេសថៃ

នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការធានាសេរីភាពនាវាចរណ៍ ក៏ដូចជាសុវត្ថិភាព​របស់​នាវាដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ័រមូស។ ប្រទេសថៃបានសម្តែងការគាំទ្រចំពោះអព្យាក្រឹតភាពរបស់ប្រទេសអូម៉ង់ និងតួនាទីសម្របសម្រួលប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់។ ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថា ការទូត និងការសន្ទនាគឺជាកត្តាដ៏​សំខាន់​ ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវសន្តិភាព និងស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។

គួរឲ្យ​កត់​សម្គាល់ថា ប្រទេសថៃបានស្នើឲ្យ​ប្រទេសអូម៉ង់ ជួយ​ធានាសុវត្ថិភាព​នាវារបស់ខ្លួនដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ ហ័រមូស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ក្នុងការជួយសង្គ្រោះនាវា Mayuree Naree ដែលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារ នៅពេល​ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហ័រមូស កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា៕​

តាម https://vovworld.vn/km-KH

បង្កើនការត្រួតពិនិត្យ ជំរុញ និងប្តេជ្ញាចិត្តដកកាតលឿង EC

បង្កើនការត្រួតពិនិត្យ ជំរុញ និងប្តេជ្ញាចិត្តដកកាតលឿង EC

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ក្វឹកឌុង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៤ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិ​ដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទបញ្ញាត្តិ (IUU)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top