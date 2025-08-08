ព័ត៌មាន
ថៃនិងកម្ពុជាសន្យារក្សាបទឈប់បាញ់គ្នា ឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែន
នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ដែលភាគីនានាសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជា-ថៃ (GBC) ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ សីហា នៅ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងការពារជាតិថៃ ឧត្តមសេនីយ៍ Nattaphon Narkphanit; នាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ សីហា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា; តំណាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី អាមេរិក និងចិន (ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍)។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ភាគីទាំងពីរបានសន្យាជៀសវាងសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុ មិនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការសន្ទនា។ ការគោរពតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបន្តត្រូវបានបញ្ជាក់ ដែលដំបូងបង្អស់គឺ ការប្រមូលនិងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍អដ្ឋិធាតុទាហាន ខណៈដែលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់របស់ភាគីនីមួយៗនឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវលើកទីបី។ ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តកិច្ច ព្រមព្រៀងនេះ ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បណ្តោះអាសន្ន (រួមមានអនុព័ន្ធយោធានៃ ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយម៉ាឡេស៊ី) នឹងត្រូវបានដាក់ ពង្រាយនៅតំបន់ព្រំដែនហើយប្រតិបត្តិការក្នុងវិសាលភាពដែនដីដែលត្រូវបាន អនុញ្ញាត៕