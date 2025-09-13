ព័ត៌មាន
ត្រៀមរៀបចំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ពិធីបិទការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិ
នេះជាព័ត៌មាន ដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ហាណូយ)។
ដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យពិធីបិទ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mai Van Chinh បានប្រគល់ភារកិច្ចជាក់លាក់ដល់ក្រសួង ផ្នែក ស្ថាប័ន និងអង្គភាពនីមួយៗ៖ “ពិធីបិទមិនត្រឹមតែជាពិធីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏ជា ឱកាស ដើម្បីឲ្យយើងសង្ខេប និងដកបទពិសោធន៍ទៀតផង។ ទីពីរគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសារជោគជ័យនៃការតាំងពិព័រណ៍នេះ។ ដូច្នេះ ការរៀបចំពិធីបិទចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តន៍ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ សុវត្ថិភាព ឱឡារិក សន្សំសំចៃ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវធានាឱ្យបានសមស្រប នឹងឋានៈជាតិផងដែរ។ ខ្ញុំស្នើឱ្យក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ និងអង្គភាព នានា បន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីម្ចាស់ការ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត ដើម្បីរៀបចំពិធី ប្រកបដោយជោគជ័យ”។
តាមការគ្រោងទុក ពិធីបិទការតាំងពិព័រណ៍នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង ៨:០០ យប់ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌ជាតិ៕