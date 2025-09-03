Báo Ảnh Việt Nam

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៃ​ច្រកទ្វារព្រំដែនម៉ុកបៃ ចំពោះ​មុខ​ឱកាសថ្មី

បន្ទាប់ពីត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នានៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៥មក ខេត្ត Tay Ninh ថ្មី (រួមមានខេត្ត Tay Ninh ចាស់និងខេត្ត Long An ចាស់) មានគុណសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជាពិសេសតំបន់ព្រំដែន។ ក្នុងនោះ ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិម៉ុកបៃ ដែលជាច្រកទ្វារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅភាគខាងត្បូង កំពុងមានឱកាសសម្រាប់ស្ទុះផ្លោះទៅមុខ។

រថយន្តដឹកទំនិញ រង់ចាំសម្រាប់បងថ្លៃប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ម៉ុកបៃ។ រូបថត៖ VNP

នាបច្ចុប្បន្ន ដោយផ្អែកលើទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ច្រកទ្វារព្រំដែនម៉ុកបៃ ដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តនោះ ខេត្ត Tay Ninh កំពុងកសាងយន្តការពិសេសមួយចំនួន ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចច្រកទ្វារព្រំដែនម៉ុកបៃ ឱ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម - ទីក្រុង - សេវាកម្ម - ឡូជីស្ទិក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម - កម្ពុជា។ លោក Nguyen Van Thong អនុប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខេត្ត Tay Ninh បានអះអាងថា៖ “យើងកំណត់គោលដៅនាំ ម៉ុកបៃ ឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិក និងច្រកទ្វារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃតំបន់។ នៅឆ្នាំ ២០៣០ នឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលឡូជីស្ទិកដែលមានផ្ទៃដីជិត ២០០ហិកតា; តំបន់ឧស្សាហកម្មប្រហែល ៩០០ ហិកតា កើនដល់ជាង ៣.០០០ ហិកតានៅឆ្នាំ ២០៤៥។ តំបន់ទីក្រុងថ្មី សេវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋានសង្គមក៏នឹងត្រូវបានវិនិយោគប្រកបដោយសមកាលកម្ម ឆ្ពោះទៅរកគំរូ "បៃតង - ឆ្លាតវៃ - ទំនើប" ។ វិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៥ រួមមាន៖ ឡូជីស្ទិកកំពង់ផែ - តភ្ជាប់កំពង់ផែ Cai Mep ព្រលានយន្តហោះ Long Thanh; ពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន; ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់; ទីក្រុងបៃតង - ឆ្លាតវៃ; ទេសចរណ៍ និងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់”។

យន្តការទាំងនេះ ឆ្ពោះទៅរកការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ ម៉ុកបៃ បង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែនផ្សេងទៀត។ ក្នុងនោះ ខេត្តកំពុងខិតខំបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទីក្រុងហូជីមិញ-ម៉ុកបៃ ដែលជាខ្សែផ្លូវដ៏សំខាន់តភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ភាគខាងត្បូងជាមួយកម្ពុជា និងអាស៊ាន។ គម្រោងនេះនឹងរួមចំណែកប្រែក្លាយ ម៉ុកបៃ ទៅជា “គោលដៅឡូជីស្ទិកអន្តរជាតិ” ទាក់ទាញសាជីវកម្មពហុជាតិសាសន៍មកបើករោងចក្រ និងមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ; ជំរុញទេសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម; បង្កើតការងារគុណភាពខ្ពស់រាប់ពាន់កន្លែងសម្រាប់កម្មករក្នុងស្រុកនាពេលខាងមុខ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ចូលរួមពិធីព្យុហយាត្រាយោធារំលឹកខួបលើកទី៨០ជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនលើពិភពលោកលើហ្វាស៊ីសនិយម

តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានរដ្ឋនៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន លោក ស៊ី ជីនពីង ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នេះ។
