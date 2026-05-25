ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ទៅកាន់ប្រទេសថៃ បង្កើតសន្ទុះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Kavi Chongkittavorn អ្នកប្រាជ្ញថៃ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសថៃ។ លោក Kavi
Chongkittavorn បានថ្លែងថា៖
“ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានសារៈសំខាន់ពិសេស ពីព្រោះលោក
តូ ឡឹម នឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃក្នុងឋានៈទាំងពីរ៖ ប្រធានរដ្ឋ
និងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ សម្រាប់ប្រទេសថៃ
នេះគឺជាគំរូដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា
ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបង្កើតសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
ដោយសារហេតុផលបីយ៉ាង។ ទីមួយ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមឥឡូវនេះត្រូវបានលើកកំពស់ទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ដែលជាចំណុចរបត់មួយ។ ទីពីរ វៀតណាមបានឈានដល់ឋានៈថ្មីមួយ
ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន។ ទីបី អគ្គលេខាបក្ស
ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម មានចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធំធេងសម្រាប់តំបន់
ជាពិសេសបំណងប្រាថ្នាចង់ពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសថៃក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍
(អាស៊ាន)។ វៀតណាមបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានអស់រយៈពេលជាង ៣០ ឆ្នាំមកហើយ។
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមបានសន្សំទុកទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់
ហើយកំពុងបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការរួមចំណែកកាន់តែសកម្មដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ាន”។
យោងតាមអ្នកប្រាជ្ញ Kavi Chongkittavorn សសរស្តម្ភអំពីពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន នៅតែជាមូលដ្ឋានក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី៕