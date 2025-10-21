Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ទៅកាន់ហ្វាំងឡង់ បើកឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ

នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូង របស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមទៅកាន់ហ្វាំងឡង់ ចាប់តាំងពីប្រទេសទាំង ពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣។
នារសៀលថ្ងៃទី ២០ តុលា អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅហ្វាំងឡង់។ (រូបថត៖ VOV)

តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់ លោក Alexander Stubb អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងភរិយា រួមជាមួយនឹងគណៈ ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។ នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូង របស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមទៅកាន់ហ្វាំងឡង់ ចាប់តាំងពីប្រទេសទាំង ពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោកស្រី Le Thi Thu Hang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“ដំណើរទស្សនកិច្ចគឺជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្រឡេកមើលឡើងវិញនូវសមិទ្ធិផលសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរក្នុងអតីតកាលក៏ដូចជាកំណត់ទិសដៅសំខាន់ៗ សម្រាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតសន្ទុះ នាំទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិ បត្តិការលើច្រើនវិស័យ ឡើងដល់កម្ពស់ថ្មី។ ក្រៅពីការពង្រឹងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ រវាងវៀតណាមនិងហ្វាំងឡង់ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាបក្សលើកនេះ នឹងបង្កើតឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងទូលំទូលាយលើ វិស័យជាច្រើន ជាពិសេសក្នុងវិស័យសក្តានុពលដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ច បៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នាវាចរណ៍ ថាមពលកកើតឡើងវិញ កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់”។

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅហ្វាំងឡង់របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ក៏ជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់វៀតណាមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយតំបន់អឺរ៉ុប ខាងជើង ព្រមទាំងពង្រីកតួនាទីស្ពានរបស់វៀតណាមក្នុងការតភ្ជាប់ហ្វាំងឡង់ជាមួយ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ក៏ដូចជារវាងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ជាមួយ អាស៊ានផងដែរ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង៖ វៀតណាមមានបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយហុងគ្រី

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង៖ វៀតណាមមានបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយហុងគ្រី

លោកប្រធានរដ្ឋបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនទំនាក់ទំនង និងការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូនៅគ្រប់កម្រិត និងតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗគ្នា; បើកទូលាយវិស័យសហប្រតិបត្តិការ ដែលភាគីទាំងពីរអាចបំពេញបន្ថែមនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top