ព័ត៌មាន

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប៊ុលហ្គារីរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស បើកចេញឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មី

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប៊ុលហ្គារីរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស បើកចេញឱកាសសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មី។ នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Le Thi Thu Hang ក្នុងឱកាសដែលអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងលោកជំទាវ រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប៊ុលហ្គារី (២២-២៤ តុលា)។
អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Le Thi Thu Hang។ រូបថត៖ An Dang/VNA

យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រី នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បន្ទាប់ពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីបានផ្លាស់ប្តូរស្ថាប័នរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ១៩៩០មក។

ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលប៊ុលហ្គារី មានប្រៀបខ្លាំង ហើយវៀតណាមមានតម្រូវការដូចជា៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន quantum បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) បរិវត្តកម្មឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងឱសថ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ នេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងការកសាងស្ពានទុកចិត្តដ៏រឹងមាំ ដែលតភ្ជាប់ប៊ុលហ្គារីជាមួយអាស៊ាន និងតភ្ជាប់វៀតណាមជាមួយ EU។

លោកស្រី Le Thi Thu Hang សង្ឃឹមថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបើកចេញឱកាសសហប្រតិបត្តិការថ្មីលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ តាមរយៈការបើកទីផ្សារសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក; អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម - សហភាពអឺរ៉ុប (EVFTA) ដោយជំរុញឱ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគរវាងវៀតណាម និង EU (EVIPA) តាមនោះ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ និងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងប៊ុលហ្គារី ក៏ដូចជាដៃគូផ្សេងទៀតក្នុង EU ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

