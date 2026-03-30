ដាក់ឲ្យដំណើរការពាណិជ្ជកម្មអាកាសយានដ្ឋាន Long Thanh នៅចុងឆ្នាំ២០២៦
បន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យ និងប្រគល់អំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តកម្លាំងពលកម្មនៅការដ្ឋាន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបធ្វើការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ន វិនិយោគិន និងអ្នកម៉ៅការ អំពីស្ថានភាពអនុវត្តន៍ ជាពិសេសការដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គ ដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាព និងដាក់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh ឲ្យដំណើរការពាណិជ្ជកម្មទៅតាមផែនការ។
ធ្វើសន្និដ្ឋាននៅជំនួបធ្វើការ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh គឺជាគម្រោងជាតិដ៏សំខាន់ ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ និងរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ប៉ុន្តែរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ២០២៣ ទើបតែចាប់ផ្ដើមសាងសង់គម្រោងសមាសភាគមួយចំនួន ហើយទទួលជើងហោះហើរបច្ចេកទេសដំបូងក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥។ ក្រោយពីការអនុវត្តការសាងសង់ជាងពីរឆ្នាំ គម្រោងសមាសភាគជាច្រើននៃគម្រោងនេះត្រូវបានសម្រេចរួចរាល់ ឬសម្រេចជាមូលដ្ឋាន។
ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើគោលដៅថា ត្រូវតែសម្រេចការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh យ៉ាងយឺតបំផុតក្នុងត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ ២០២៦ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅត្រីមាសទី៤ឆ្នាំ២០២៦ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្រើនរំលឹកពីការធានាគុណភាព បច្ចេកទេស សោភ័ណភាព ទេសភាពបរិស្ថាន សុវត្ថិភាព និងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ ខ្ជះខ្ជាយ; បង្កើតផែនការមេសម្រាប់សំណង់មិនមែនអាកាសចរណ៍ ក៏ដូចជាផែនការមេសម្រាប់ទីក្រុងអាកាសយានដ្ឋាន Long Thanh និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាកាសចរណ៍ផងដែរ៕