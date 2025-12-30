ព័ត៌មាន
ដាក់ការអភិវឌ្ឍជំនាញឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល ជាចំណុចកណ្តាលនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
នៅក្នុងវេទិកានេះ មតិជាច្រើនបានលើកឡើងថា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលគួរតែជាប្រធានបទសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ត្រូវដាក់ការអភិវឌ្ឍជំនាញឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល ជាចំណុចសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទៅជាការគ្រប់គ្រងដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ និងពង្រឹងយន្តការសាកល្បងដែលគ្រប់គ្រង ដើម្បីកែសម្រួលគោលនយោបាយឱ្យបានឆាប់រហ័ស ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើង។ ប្រតិភូបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីនៃយុទ្ធសាស្ត្រទិន្នន័យជាតិ ដោយចាត់ទុកទិន្នន័យជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលតម្រូវឱ្យមានការវិនិយោគដែលធ្វើសមកាលកម្ម ការតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក និងការចែករំលែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ មតិក៏បានស្នើឱ្យគាំទ្រអាជីវកម្មនានាតាមបណ្តោយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដោយភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាមួយនឹងចង្កោមនវានុវត្តន៍៕