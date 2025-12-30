Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ដាក់ការអភិវឌ្ឍជំនាញឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល ជាចំណុចកណ្តាលនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល

នាថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាមបានរៀបចំវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ ២០២៥ ស្តីពី “គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម របស់ វៀតណាមក្នុងបរិបទ នៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល” ដើម្បីបញ្ជាក់ពីតួនាទីនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការច្នៃប្រឌិតវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងការដាក់ស្នើអនុសាសន៍ គោលនយោបាយ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។
សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនជួយប្រជាជនក្នុងការចូលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈចលនា "អក្ខរកម្មឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល" (រូបថត៖ ហួង ទ្វៀត/កាសែតព័ត៌មាន និងជនជាតិ)

នៅក្នុងវេទិកានេះ មតិជាច្រើនបានលើកឡើងថា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលគួរតែជាប្រធានបទសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ត្រូវដាក់ការអភិវឌ្ឍជំនាញឌីជីថលសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល  ជាចំណុចសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់ ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទៅជាការគ្រប់គ្រងដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ និងពង្រឹងយន្តការសាកល្បងដែលគ្រប់គ្រង ដើម្បីកែសម្រួលគោលនយោបាយឱ្យបានឆាប់រហ័ស  ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើង។ ប្រតិភូបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីនៃយុទ្ធសាស្ត្រទិន្នន័យជាតិ ដោយចាត់ទុកទិន្នន័យជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលតម្រូវឱ្យមានការវិនិយោគដែលធ្វើសមកាលកម្ម ការតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក និងការចែករំលែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ មតិក៏បានស្នើឱ្យគាំទ្រអាជីវកម្មនានាតាមបណ្តោយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដោយភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាមួយនឹងចង្កោមនវានុវត្តន៍៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាព នៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា លោកជំទាវ ជា គឹមថា ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវមកជម្រាបលាដោយបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅវៀតណាម លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ ការបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូ ទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ និងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងវិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខរវាងប្រទេសទាំងពីរ។
