ព័ត៌មាន
ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ វៀតណាមនឹងមានសហគ្រាសកសិកម្មដ៏រឹងមាំមួយចំនួន ឈានមុខគេក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក
ដូច្នេះ ការិយាល័យនយោបាយបានតម្រូវឱ្យបន្តកំណត់អត្តសញ្ញាណកសិកម្ម កសិករ និងតំបន់ជនបទថាមានជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងកំណើនប្រកបដោយចីរភាព។ ដែលក្នុងនោះ កសិករគឺជាមជ្ឈមណ្ឌល ជាប្រធានបទ ជាកម្លាំងជំរុញ និងជាធនធាននៃដំណើរការច្នៃប្រឌិត។ ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគិតគូរពីការផលិតទំនិញ លើកកម្ពស់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញឆ្ពោះទៅរកកសិកម្មបៃតង សរីរាង្គ រង្វង់ និងបំភាយឧស្ម័នទាប ការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយ លើកកម្ពស់សក្តានុពល និងគុណសម្បត្តិនៃតំបន់ និងមូលដ្ឋាននីមួយៗ។
ការិយាល័យនយោបាយតម្រូវឱ្យនៅឆ្នាំ ២០២៦ បង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម កសិករ និងជនបទ មានគោលនយោបាយដ៏លេចធ្លោដើម្បីទាក់ទាញ និងកៀរគរកម្លាំងប្រជាជន និងអាជីវកម្មឱ្យវិនិយោគលើកសិកម្មបៃតង អេកូឡូស៊ី សេដ្ឋកិច្ចរង្វង់ និងគាំទ្រអាជីវកម្ម អង្គការសេដ្ឋកិច្ច និងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ តំបន់ដាច់ស្រយាល។ គាំទ្រសហគ្រាសកសិកម្មឱ្យអភិវឌ្ឍ នៅឆ្នាំ ២០៣០ នឹងមានសហគ្រាសកសិកម្មដ៏រឹងមាំមួយចំនួនដឹកនាំតំបន់ និងពិភពលោក ដឹកនាំការចូលរួមយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ កសាងម៉ាកយីហោជាតិសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ៕