Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ វៀតណាមនឹងមានសហគ្រាសកសិកម្មដ៏រឹងមាំមួយចំនួន ឈានមុខគេក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក

សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន លោក Tran Cam Tu ទើបតែចុះហត្ថលេខា និងចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការបន្តអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ ១៩/២០២២ របស់មជ្ឈិមបក្ស លើកទី ១៣ ស្តីពីកសិកម្ម កសិករ និងតំបន់ជនបទរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥។

ដូច្នេះ ការិយាល័យនយោបាយបានតម្រូវឱ្យបន្តកំណត់អត្តសញ្ញាណកសិកម្ម កសិករ និងតំបន់ជនបទថាមានជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងកំណើនប្រកបដោយចីរភាព។ ដែលក្នុងនោះ កសិករគឺជាមជ្ឈមណ្ឌល ជាប្រធានបទ ជាកម្លាំងជំរុញ និងជាធនធាននៃដំណើរការច្នៃប្រឌិត។ ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគិតគូរពីការផលិតទំនិញ លើកកម្ពស់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញឆ្ពោះទៅរកកសិកម្មបៃតង សរីរាង្គ រង្វង់ និងបំភាយឧស្ម័នទាប ការពារបរិស្ថានអេកូឡូស៊ី អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដ៏ទូលំទូលាយ លើកកម្ពស់សក្តានុពល និងគុណសម្បត្តិនៃតំបន់ និងមូលដ្ឋាននីមួយៗ។

ការិយាល័យនយោបាយតម្រូវឱ្យនៅឆ្នាំ ២០២៦ បង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម កសិករ និងជនបទ មានគោលនយោបាយដ៏លេចធ្លោដើម្បីទាក់ទាញ និងកៀរគរកម្លាំងប្រជាជន និងអាជីវកម្មឱ្យវិនិយោគលើកសិកម្មបៃតង អេកូឡូស៊ី សេដ្ឋកិច្ចរង្វង់ និងគាំទ្រអាជីវកម្ម អង្គការសេដ្ឋកិច្ច និងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រ តំបន់ដាច់ស្រយាល។ គាំទ្រសហគ្រាសកសិកម្មឱ្យអភិវឌ្ឍ នៅឆ្នាំ ២០៣០ នឹងមានសហគ្រាសកសិកម្មដ៏រឹងមាំមួយចំនួនដឹកនាំតំបន់ និងពិភពលោក ដឹកនាំការចូលរួមយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃ កសាងម៉ាកយីហោជាតិសម្រាប់ឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សិស្សវៀតណាមចំនួន ៦ នាក់ឈ្នះមេដាយនៅសង្វៀនអន្តរជាតិ IJSO ឆ្នាំ២០២៥

សិស្សវៀតណាមចំនួន ៦ នាក់ឈ្នះមេដាយនៅសង្វៀនអន្តរជាតិ IJSO ឆ្នាំ២០២៥

ពិធីបិទការប្រកួតអូឡាំពិកវិទ្យាសាស្ត្រយុវជនអន្តរជាតិ (IJSO) ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងសូជី ប្រទេសរុស្ស៊ី បានបញ្ចប់ដំណើរប្រកួតប្រជែងរបស់បេក្ខជនចំនួន ១៥០ នាក់ មកពី ២៤ប្រទេស និងតំបន់ដែនដី។ ក្រុមសិស្សវៀតណាមចំនួន ៦ នាក់មកពីវិទ្យាល័យជំនាញហាណូយ - Amsterdam បានឈ្នះមេដាយប្រាក់ចំនួនបី និងមេដាយសំរិទ្ធចំនួនបី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top