Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ជំរំវិស្សមកាលវៀតណាម ២០២៦៖ លើកតម្កើងភាសាវៀតណាម ផ្សាភ្ជាប់ប្រភពដើម

នាយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហ៊្វេ យុវជននិងនិស្សិតវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសជាង ១០០នាក់ មកពីប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ៣២ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យភាសាវៀតណាម។
ការសម្តែងវប្បធម៌ដោយយុវជន និងនិស្សិតវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរភាសាវៀតណាមនៅល្ងាចថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា (រូបថត៖ វ៉ាន់ឌុង/TTXVN)

គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានបែងចែកអ្នកចូលរួមជា ៦ក្រុម ដើម្បីបង្ហាញពីជំនាញភាសា វៀតណាមរបស់ពួកគេតាមរយៈការសម្តែងដូចជា ការច្រៀង ការសូត្រកំណាព្យ ការសម្ដែង និងបទបង្ហាញចែករំលែកអារម្មណ៍ … លើប្រធានបទទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ។

កម្មវិធីជំរំវិស្សមកាលវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា។ អ្នកចូលរួមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្ត និងក្រុងចំនួន ៨ ក្នុងចំណោម ៣៤ ក្នុងប្រទេសវៀតណាម៖ ហាណូយ និញប៊ិញ ង៉េអាន ក្វាងទ្រី ហ៊្វេ ដាណាំង យ៉ាឡាយ និងខាញ់ហ័រ។ នៅទីក្រុងហ៊្វេ យុវជន និងនិស្សិតបានទៅទស្សនាប្រាសាទអធិរាជ សារមន្ទីរសេរ៉ាមិចទន្លេហឿង និងទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀត…។

ជំរុំវិស្សមកាលវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៦ គឺជាឱកាសមួយដើម្បីលើកតម្កើងភាសាវៀតណាម និងផ្សាភ្ជាប់ប្រភពដើមសម្រាប់យុវជនវៀតណាមជាអាណិកជននៅក្រៅប្រទេស។ ពិធីបិទជំរុំវិស្សមកាលបានធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា នៅសង្កាត់ ញ៉ា ត្រាង ខេត្ត ខាញ់ ហ័រ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦ បានបើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា នៅសង្កាត់ ញ៉្ញាត្រាង ខេត្ត ខាញ់ហ័រ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top