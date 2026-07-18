ព័ត៌មាន
ជំរំវិស្សមកាលវៀតណាម ២០២៦៖ លើកតម្កើងភាសាវៀតណាម ផ្សាភ្ជាប់ប្រភពដើម
គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានបែងចែកអ្នកចូលរួមជា ៦ក្រុម
ដើម្បីបង្ហាញពីជំនាញភាសា វៀតណាមរបស់ពួកគេតាមរយៈការសម្តែងដូចជា ការច្រៀង
ការសូត្រកំណាព្យ ការសម្ដែង និងបទបង្ហាញចែករំលែកអារម្មណ៍ … លើប្រធានបទទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ។
កម្មវិធីជំរំវិស្សមកាលវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៦ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២
ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា។ អ្នកចូលរួមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្ត និងក្រុងចំនួន ៨
ក្នុងចំណោម ៣៤ ក្នុងប្រទេសវៀតណាម៖ ហាណូយ និញប៊ិញ ង៉េអាន ក្វាងទ្រី ហ៊្វេ ដាណាំង
យ៉ាឡាយ និងខាញ់ហ័រ។ នៅទីក្រុងហ៊្វេ យុវជន និងនិស្សិតបានទៅទស្សនាប្រាសាទអធិរាជ
សារមន្ទីរសេរ៉ាមិចទន្លេហឿង និងទីតាំងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀត…។
ជំរុំវិស្សមកាលវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៦
គឺជាឱកាសមួយដើម្បីលើកតម្កើងភាសាវៀតណាម
និងផ្សាភ្ជាប់ប្រភពដើមសម្រាប់យុវជនវៀតណាមជាអាណិកជននៅក្រៅប្រទេស។
ពិធីបិទជំរុំវិស្សមកាលបានធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា នៅសង្កាត់ ញ៉ា ត្រាង
ខេត្ត ខាញ់ ហ័រ៕