ព័ត៌មាន
ជំរុញភារកិច្ចសំខាន់ៗ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ២០២៦
ដូច្នេះ សេចក្តីណែនាំនេះចែងថា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ បង្កើតកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ គោលដៅគឺដើម្បីបង្កើនចំណូលថវិការដ្ឋនៅឆ្នាំ ២០២៦ យ៉ាងហោចណាស់ ១០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវអនុវត្តដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារភាគហ៊ុន និងទីផ្សារមូលបត្រសាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាព និងមានសុវត្ថិភាព ក្លាយជាបណ្តាញដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការកៀរគរដើមទុនរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង សម្រាប់បម្រើកំណើនពីរខ្ទង់។
ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង ទីភ្នាក់ងារ និងមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតគួរតែចងក្រងការប៉ាន់ស្មានជាបន្ទាន់ និងបង្ហើយផែនការដើមទុនឆ្នាំ ២០២៦ សម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិ។ ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយ និងការទាក់ទាញគម្រោង FDI ទ្រង់ទ្រាយធំ និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគនៅនឹងកន្លែង។ ទាក់ទាញ និងគាំទ្រសាជីវកម្មពហុជាតិ និងវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ការបែងចែកដើមទុនសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិក បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
ទាក់ទងនឹងការនាំចេញ បង្កើនការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញ និងការកសាងម៉ាកយីហោវៀតណាមដែលមានគុណភាពខ្ពស់; ប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន ១៧ ដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីជាមួយអាមេរិកឡាទីន មជ្ឈិមបូព៌ា និងប៉ាគីស្ថាន ពង្រីក និងធ្វើអាជីវកម្មទីផ្សារថ្មីៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសទីផ្សារហាឡាល់ មជ្ឈិមបូព៌ា អាមេរិកឡាទីន និងអាហ្វ្រិក...។
បន្តដោះស្រាយរាល់ការលំបាក និងឧបសគ្គក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើក "កាតលឿង" របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦៕