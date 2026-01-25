Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ជំរុញភារកិច្ចសំខាន់ៗ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ២០២៦

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ ថ្មីៗនេះ បានចុះហត្ថលេខាលើ សេចក្តី ជូនដំណឹងលេខ ០៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ ស្តីពីការជំរុញភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ២០២៦ ដែលជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយ ជាឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២៦-២០៣០) បើកចេញយុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិ។

ដូច្នេះ សេចក្តីណែនាំនេះចែងថា ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ បង្កើតកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ គោលដៅគឺដើម្បីបង្កើនចំណូលថវិការដ្ឋនៅឆ្នាំ ២០២៦ យ៉ាងហោចណាស់ ១០% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវអនុវត្តដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារភាគហ៊ុន និងទីផ្សារមូលបត្រសាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាព និងមានសុវត្ថិភាព ក្លាយជាបណ្តាញដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការកៀរគរដើមទុនរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង សម្រាប់បម្រើកំណើនពីរខ្ទង់។

ទាក់ទងនឹងការវិនិយោគ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួង ទីភ្នាក់ងារ និងមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតគួរតែចងក្រងការប៉ាន់ស្មានជាបន្ទាន់ និងបង្ហើយផែនការដើមទុនឆ្នាំ ២០២៦ សម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិ។ ពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយ និងការទាក់ទាញគម្រោង FDI ទ្រង់ទ្រាយធំ និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវិនិយោគនៅនឹងកន្លែង។ ទាក់ទាញ និងគាំទ្រសាជីវកម្មពហុជាតិ និងវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយផ្តល់អាទិភាពដល់ការបែងចែកដើមទុនសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិក បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

ទាក់ទងនឹងការនាំចេញ បង្កើនការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញ និងការកសាងម៉ាកយីហោវៀតណាមដែលមានគុណភាពខ្ពស់; ប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន ១៧ ដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីជាមួយអាមេរិកឡាទីន មជ្ឈិមបូព៌ា និងប៉ាគីស្ថាន ពង្រីក និងធ្វើអាជីវកម្មទីផ្សារថ្មីៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសទីផ្សារហាឡាល់ មជ្ឈិមបូព៌ា អាមេរិកឡាទីន និងអាហ្វ្រិក...។

បន្តដោះស្រាយរាល់ការលំបាក និងឧបសគ្គក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការលើក "កាតលឿង" របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

នាយប់ទី ២៤ ខែមករា ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន បានអញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ដើម្បីអបអរសាទរ ចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហា សន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top