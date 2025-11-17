ព័ត៌មាន
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ AI និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម-អាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen
Hong Dien បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវទស្សនៈថា
ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
គឺជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយ
ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ វៀតណាមដាក់ចេញគោលដៅកំណើន
ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ដោយខិតខំសម្រេចបានអត្រាកំណើនជាង ១០% នៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ ដូច្នេះ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យា
ត្រូវបានចាត់ទុកថាសមស្រប និងចាំបាច់។
រដ្ឋមន្ត្រី
លោក Nguyen Hong Dien បានសង្កត់ធ្ងន់ថា
វៀតណាមបានបង្ហាញសុច្ឆន្ទៈក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្ម
ដោយជួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានលទ្ធផលអំណោយផលជាច្រើនសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ
វៀតណាមសង្ឃឹមថា នឹងមានដំណោះស្រាយសមហេតុផល និងអាចបត់បែនបាន
ដែលសមស្របសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយ
ហើយបានស្នើឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាលើបញ្ហាដូចជាការដកវៀតណាមចេញពីបញ្ជី D1 និង D3 ដែលរឹតត្បិតការនាំចេញផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
និងការទទួលស្គាល់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់វៀតណាម
ដោយហេតុនេះបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនាពេលអនាគត។
ចំពោះខ្លួនវិញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Jacob Helberg បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វៀតណាម ជាពិសេសគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ AI ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យសន្តិសុខ ថាមពល ឡូជីស្ទិច និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Jacob Helberg ក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសំណើរបស់វៀតណាម និងបានបញ្ជាក់ថា លោកនឹងរាយការណ៍យ៉ាងពេញលេញទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ផងដែរ៕