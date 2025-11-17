Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ AI និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម-អាមេរិក

នេះគឺជាខ្លឹមសារដែលបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម លោក Nguyen Hong Dien និងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Jacob Helberg លើកមកពិភាក្សានៅក្នុងអំឡុងជំនួបធ្វើការនារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក។
ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបធ្វើការ (រូបថត៖ ក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្ម)

រដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Hong Dien បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវទស្សនៈថា ការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ គឺជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រមួយ ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ វៀតណាមដាក់ចេញគោលដៅកំណើន ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដោយខិតខំសម្រេចបានអត្រាកំណើនជាង ១០% នៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ ដូច្នេះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវបានចាត់ទុកថាសមស្រប និងចាំបាច់។

រដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Hong Dien បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមបានបង្ហាញសុច្ឆន្ទៈក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្ម ដោយជួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានលទ្ធផលអំណោយផលជាច្រើនសម្រាប់ដៃគូរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះ វៀតណាមសង្ឃឹមថា នឹងមានដំណោះស្រាយសមហេតុផល និងអាចបត់បែនបាន ដែលសមស្របសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយ ហើយបានស្នើឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាលើបញ្ហាដូចជាការដកវៀតណាមចេញពីបញ្ជី D1 និង D3 ដែលរឹតត្បិតការនាំចេញផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងការទទួលស្គាល់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់វៀតណាម ដោយហេតុនេះបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនាពេលអនាគត។

ចំពោះខ្លួនវិញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Jacob Helberg បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វៀតណាម ជាពិសេសគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ AI ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុងវិស័យសន្តិសុខ ថាមពល ឡូជីស្ទិច និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Jacob Helberg ក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសំណើរបស់វៀតណាម និងបានបញ្ជាក់ថា លោកនឹងរាយការណ៍យ៉ាងពេញលេញទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ផងដែរ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា) សម័យប្រជុំលើកទី១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ ចូលដល់សប្តាហ៍ធ្វើការទី៥ ដោយកម្មវិធីត្រូវបានរំពឹងថានឹងផ្តោតលើការងារនីតិបញ្ញត្តិ។
