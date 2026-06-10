ព័ត៌មាន
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានដែលមានសាមគ្គីភាព និងអភិវឌ្ឍន៍
នៅក្នុងជំនួបនេះ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន យ័នអាញ បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋសភាវៀតណាមតែងតែឱ្យតម្លៃចំពោះតួនាទីរបស់ AIPA ហើយកំណត់ថា នេះជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃការទូតសភា ជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងសម្រាប់សភាសមាជិក ដើម្បី អមដំណើរដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន។ រដ្ឋសភាវៀតណាមកំពុងពន្លឿនកំណែទម្រង់ក្នុងសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិ កែលម្អគុណភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗ និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងប្រតិបត្តិការសភា។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបន្តមានភាពសកម្ម វិជ្ជមាន និងទទួលខុសត្រូវក្នុងសកម្មភាពរបស់ AIPA លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានអះអាងថា វៀតណាមនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទី ប្រសិទ្ធភាព និងឋានៈរបស់ AIPA ក្នុងដំណើរការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យអាស៊ាន ឆ្នាំ២០៤៥។
ចំពោះខ្លួនវិញ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីដ៏សំខាន់របស់សភាក្នុងការរក្សាសន្តិភាព លោក Chem Widya អគ្គលេខាធិការ AIPA បានថ្លែងថា ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិត្រូវបន្តដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ រួមទាំងបទប្បញ្ញត្តិ និងការប្តេជ្ញាចិត្តនៃច្បាប់អន្តរជាតិ៕