Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានដែលមានសាមគ្គីភាព និងអភិវឌ្ឍន៍

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន យ័នអាញ បានទទួលជួបអគ្គលេខាធិការនៃសភាអន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) លោក ចែម វីដ្យា ក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦។

អនុប្រធានរដ្ឋសភា ង្វៀន យ័នអាញ ជួបពិភាក្សាជាមួយអគ្គលេខាធិការ AIPA លោក ចែម វីដ្យា (រូបថត៖ ទួនអាញ/TTXVN)

នៅក្នុងជំនួបនេះ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន យ័នអាញ បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋសភាវៀតណាមតែងតែឱ្យតម្លៃចំពោះតួនាទីរបស់ AIPA ហើយកំណត់ថា នេះជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃការទូតសភា ជាយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងសម្រាប់សភាសមាជិក ដើម្បី អមដំណើរដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន។ រដ្ឋសភាវៀតណាមកំពុងពន្លឿនកំណែទម្រង់ក្នុងសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិ កែលម្អគុណភាពនៃការត្រួតពិនិត្យ ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗ និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងប្រតិបត្តិការសភា។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបន្តមានភាពសកម្ម វិជ្ជមាន និងទទួលខុសត្រូវក្នុងសកម្មភាពរបស់ AIPA លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានអះអាងថា វៀតណាមនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទី ប្រសិទ្ធភាព និងឋានៈរបស់ AIPA ក្នុងដំណើរការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យអាស៊ាន ឆ្នាំ២០៤៥។

ចំពោះខ្លួនវិញ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីដ៏សំខាន់របស់សភាក្នុងការរក្សាសន្តិភាព លោក Chem Widya អគ្គលេខាធិការ AIPA បានថ្លែងថា ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិត្រូវបន្តដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ រួមទាំងបទប្បញ្ញត្តិ និងការប្តេជ្ញាចិត្តនៃច្បាប់អន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជនក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ាយ ផាន់ យ៊ុង ប្រធានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសន្និសីទពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី ១១៤ (ILC114) នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា នៅប្រទេសស្វីស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top