ព័ត៌មាន
ជំរុញការអនុវត្តគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដោយផ្តោតលើការលុបបំបាត់រាល់ការលំបាកសម្រាប់ផលិតកម្មនិងអាជីវកម្ម
យោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ
ដោយអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់គណៈលេខាធិការ ទូទាំងប្រទេសបានអនុវត្តយ៉ាងយ៉ាងយកចិត្តទុក
ដាក់ប្រកបដោយសមកាលកម្ម ការរៀបចំពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ និងបុណ្យ តេតសម្រាប់ប្រជាជន
ដោយមានស្មារតី ធានាថាគ្រួសារនីមួយៗ និងមនុស្សគ្រប់រូបអាចអំណរបុណ្យតេតដោយរីករាយ
កក់ក្តៅ សុវត្ថិភាព និងសន្សំសំចៃបំផុត។ លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម
បានស្នើឱ្យមានការផ្សព្វ ផ្សាយ
ការកសាងនិងបំពេញបន្ថែមកម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី
១៤ក្នុងបក្សទាំងមូល; រៀបចំប្រកបដោយជោគជ័យ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦
និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០៣៦- ២០៣១
នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនាខាងមុខ។
“គណៈកម្មាធិការបក្ស និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវរៀបចំការងារយ៉ាងម៉ត់ចត់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ រឹតបន្តឹងវិន័យរដ្ឋបាល និងវិន័យសេវាសាធារណៈ។ ប្រធានស្ថាប័ន អង្គភាព និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវតែធ្វើជាគំរូ ពោលគឺ និយាយត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងសកម្មភាព បង្កើតស្មារតីការងារបន្ទាន់ និងមានការទទួលខុសត្រូវតាំងពីដើមឆ្នាំ និងទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើមានភាពជាប់គាំង ឬការពន្យារពេលក្នុងការដោះស្រាយការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្ម។ ត្រូវជំរុញការអនុវត្តគោលដៅសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ផ្តោតលើការលុបបំបាត់ឧបសគ្គចំពោះផលិតកម្មនិងអាជីវកម្ម លើកកម្ពស់ការវិនិយោគសាធារណៈ បើកចំណាយដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈ ដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីៗឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងខិតខំសម្រេចបាន និងលើសគោលដៅ ចាប់ពីថ្ងៃ ខែ និងត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ ២០២៦”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម៕