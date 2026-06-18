ព័ត៌មាន
ជំរុញការបង្ការតាំងពីរដើម ពីចម្ងាយ និងភ្ជាប់ការគ្រប់គ្រងអំណាចមូលដ្ឋាន ឃ្លាំមើលតាមរយៈទិន្នន័យ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានកត់សម្គាល់ថា ការងាររកឃើញ និងដោះស្រាយការរំលោភបំពាននៅតែបន្តអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយគ្មានតំបន់ហាមឃាត់ ឬករណីលើកលែង ខណៈពេលដែលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះតម្រូវការនៃការប្រមូលផ្តុំយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញ។ ទាក់ទងនឹងភារកិច្ចសំខាន់ៗ សម្រាប់ រយៈពេលប្រាំមួយខែចុងឆ្នាំ ២០២៦ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានស្នើថា៖ “យើងត្រូវតែជំរុញការបង្ការតាំងពីដើមនិងពីចម្ងាយ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងឃ្លាំមើលតាមរយៈទិន្នន័យ។ គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត គណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង និងគណៈកម្មាធិការដឹកនាំថ្នាក់ខេត្ត ត្រូវតែជំរុញការគ្រប់គ្រងអំណាច ឃ្លាំមើលជាប្រចាំនូវការអនុវត្តភារកិច្ច និងអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ហើយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការគឺចាំបាច់ដើម្បីបម្រើប្រជាជន និងអាជីវកម្មឱ្យលឿនជាង ជិតស្និទ្ធ ជាងនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាង”។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ក៏បានស្នើឱ្យបន្តលើកកម្ពស់កំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាល និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល រួមជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ការខ្ជះខ្ជាយ និងភាពអវិជ្ជមាន។ ដើម្បីបំពេញ ភ្ជាប់ និងចែករំលែកមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិឱ្យបានឆាប់រហ័ស រួមបញ្ចូលទិន្នន័យពីក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាន ធានាការធ្វើសមកាលកម្ម អន្តរប្រតិបត្តិការ ភាពងាយស្រួលនៃការចូលប្រើប្រាស់ និងបម្រើគោលបំណងគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ៕