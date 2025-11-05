ព័ត៌មាន
ជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជាលើកទី២ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៤ ខែវិច្ឆិកា
“ចំណុចលេចធ្លោនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាសកម្មភាពជួបពិភាក្សា និងចុះហត្ថ លេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ វៀតណាម និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា។ ការ ពិភាក្សា និងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការ គឺសំដៅបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ ឯកភាពទស្សនៈ គោលជំហរសហប្រតិបត្តិការ... ដើម្បីបង្កើតរបកគំហើញថ្មីៗនៅក្នុង ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិវៀតណាម-កម្ពុជា ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព នាពេលខាងមុខ។ បន្ទាប់មកគឺសកម្មភាពពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺ និងចែកចាយថ្នាំពេទ្យ ដល់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ និងការប្រគល់ជូនគោពូជដល់ គ្រួសារដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅសងខាងព្រំដែនផងដែរ”។
ខ្លឹមសារមួយទៀតគឺការជួបប្រាស្រ័យរវាងនាយទាហានវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងពីរ។ នេះគឺជាឱកាសសម្រាប់នាយទាហានវ័យក្មេងនៃប្រទេសទាំងពីរចែក រំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការងារការពារព្រំដែន៕