ជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសឆ្ពោះទៅឫសគល់ប្រទេសជាតិ
សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសនៃទិវារំលឹកដល់ស្តេចហុង សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបានរៀបចំសកម្មភាពឆ្ពោះទៅឫសគល់ប្រទេសជាតិ
នាយប់មិញ នៅទីក្រុងប៉ារីស មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌វៀតណាមនៅប្រទេសបារាំង បានសហការជាមួយស្ថានទូតវៀតណាម និងសមាគមជនវៀតណាម បានរៀបចំទិវារំលឹកខួបបណ្តាស្តេចហុង។ នេះជាឆ្នាំទីពីរហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសារៈសំខាន់ដ៏ពិសិដ្ឋនៃទិវារំលឹកខួបបណ្តាស្តេចហុង ដែលជាទីបង្អែកខាងស្មារតីផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅបរទេស។ កម្មវិធីនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏សុខដុមរមនានៃពិធីប្រពៃណី និងការសម្តែងសិល្បៈដែលសម្បូរទៅដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ ដូចជា៖ ពិធីសូត្រមន្តនៅមុខអាសនៈរបស់បុព្វបុរសជាតិ ពិធីបូជាធូបរបស់គណៈប្រតិភូ និងអាណិកជនវៀតណាម ដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះបណ្តាស្តេចហ៊ុង; កម្មវិធីវប្បធម៌ប្រពៃណី...។
កាលពីយប់មិញដែរ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសាប៉ា ក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែក សមាគម ជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក និងសហភាពសមាគមវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប បានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្តាស្តេចហ៊ុង ឆ្នាំ ២០២៦។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដែលបានប្រារព្ធឡើងជាលើកទី១០ បានជួយសហគមន៍ជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជាតិ។
ពិធីរំលឹកខួបស្តេចហ៊ុង ឆ្នាំ២០២៦ ក៏ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងឱឡារិកដោយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដោយសហការជាមួយសមាគមមិត្តភាពម៉ាឡេស៊ី-វៀតណាម (MVFA) នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ កាលពីយប់មិញ។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកស្រី Tran Thi Chang ប្រធាន MVFA បានបញ្ជាក់ថា ទិវារំលឹកខួបបណ្តាស្តេច ហ៊ុង គឺជាខ្សែភ្ជាប់រវាងដួងចិត្តជនវៀតណាមរាប់លាននាក់នៅទូទាំងទ្វីបទាំងប្រាំ ដើម្បីរួមគ្នារក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិ និងប្រពៃណី "ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពដើម"។ នេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញការគោរពចំពោះបុព្វបុរសរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយស្មារតីឯកភាព ស្នេហាជាតិ និងមោទនភាពជាតិផងដែរ។ បន្ទាប់ពីពិធីអុជធូប និងការសូត្រមន្ត ពិធីបុណ្យនានារួមមានកម្មវិធីវប្បធម៌ដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសនៃមាតុភូមិ ពិធីបុណ្យម្ហូបអាហារជាមួយនឹងម្ហូបប្រពៃណី ដែលបង្កើតបរិយាកាសកក់ក្តៅសម្រាប់អ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើត៕