ព័ត៌មាន
ឆ្នាំ២០២៥ គឺជាឆ្នាំពិសេសមួយដែលគូសសញ្ញារយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក
ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញឈាន មុខគេ និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទីពីររបស់វៀតណាម។ ប្រទេសទាំងពីរកំពុងសហការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលជាមួយកម្មវិធីពីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដូចជា Meta, Google, NVIDIA, Qualcomm និង AWS។
នៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Marc Knapper បានលើកឡើងពីពិធី បុណ្យមិត្តភាពចំនួនបួន ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ពិសេសមួយក្រោមចំណងជើងថា “វៀតណាមមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មាន សារៈសំខាន់ចំពោះវៀតណាមដែរ”។
វៀតណាមក៏បានក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួននិស្សិតធំទី ៥ នៅអាមេរិក ដោយមាននិស្សិតចំនួន ៣៦.០០០ នាក់៕