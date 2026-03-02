ព័ត៌មាន
ច្បាប់ចំនួន ៦ ដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា៖ ដោះសោធនធានអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងនោះ ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាច្បាប់ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលកំណត់លើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥។ ការកសាងច្បាប់នេះគឺដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ដោយធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍដែលមានសុវត្ថិភាព មានទំនួលខុសត្រូវ និងដើម្បីមនុស្ស; ជំរុញឲ្យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ញាជាតិ ជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនផលិតភាព នវានុវត្តន៍ ការបង្កើនភាពពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងខាងបច្ចេកវិទ្យា និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាតិ; បង្កើតបរិយាកាសច្បាប់ដែលមានតម្លាភាព មនុស្សសាស្ត្រ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត លើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នវានុវត្តន៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏ផ្តល់នូវយន្តការអនុគ្រោះជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលរបស់វៀតណាម។
ច្បាប់វិនិយោគឆ្នាំ ២០២៥ ក៏ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ហើយចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងចំណុចថ្មីៗជាច្រើនឆ្ពោះទៅរកបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មកាន់តែបើកចំហ និងមានតម្លាភាព។ ដូច្នេះ វិនិយោគិនបរទេសអាចបង្កើតអាជីវកម្មមុនពេលមានគម្រោង ប្រសិនបើបំពេញលក្ខខណ្ឌចូលទីផ្សារ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ច្បាប់ពង្រីកនីតិវិធីវិនិយោគពិសេស; អនុញ្ញាតឱ្យមានការកែតម្រូវចំពោះរយៈពេលប្រតិបត្តិការរបស់គម្រោងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្ត; លុបចោលនីតិវិធីសម្រាប់ការអនុម័តគោលនយោបាយវិនិយោគនៅបរទេស និងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្ទេរគម្រោង៕