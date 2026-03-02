Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ច្បាប់ចំនួន ៦ ដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា៖ ដោះសោធនធានអភិវឌ្ឍន៍

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនានេះ ច្បាប់ថ្មីចំនួន ៦ នឹងចូលជាធរមាន រួមមាន៖ ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឆ្នាំ ២០២៥; ច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឆ្នាំ ២០២៥; ច្បាប់ស្តីពីការក្ស័យធន និងការស្តារឡើងវិញឆ្នាំ ២០២៥; ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគឆ្នាំ ២០២៥; ច្បាប់ស្តីពីផែនការឆ្នាំ ២០២៥ និងច្បាប់ស្តីពីការការពារភាពសម្ងាត់ឆ្នាំ ២០២៥។

ច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន មាន ៥ ជំពូក និង ៤៥ មាត្រា។ (រូបភាពបង្ហាញ៖ Doan Tan/TTXVN)

ក្នុងនោះ ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាច្បាប់ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលកំណត់លើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥។ ការកសាងច្បាប់នេះគឺដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ដោយធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍដែលមានសុវត្ថិភាព មានទំនួលខុសត្រូវ និងដើម្បីមនុស្ស; ជំរុញឲ្យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្លាយជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ញាជាតិ ជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនផលិតភាព នវានុវត្តន៍ ការបង្កើនភាពពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងខាងបច្ចេកវិទ្យា និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាតិ; បង្កើតបរិយាកាសច្បាប់ដែលមានតម្លាភាព មនុស្សសាស្ត្រ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត លើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នវានុវត្តន៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏ផ្តល់នូវយន្តការអនុគ្រោះជាច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលរបស់វៀតណាម។

ច្បាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ហើយនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ (រូបភាពបង្ហាញ៖ Cnet)

 

ច្បាប់វិនិយោគឆ្នាំ ២០២៥ ក៏ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ហើយចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងចំណុចថ្មីៗជាច្រើនឆ្ពោះទៅរកបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មកាន់តែបើកចំហ និងមានតម្លាភាព។ ដូច្នេះ វិនិយោគិនបរទេសអាចបង្កើតអាជីវកម្មមុនពេលមានគម្រោង ប្រសិនបើបំពេញលក្ខខណ្ឌចូលទីផ្សារ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ច្បាប់ពង្រីកនីតិវិធីវិនិយោគពិសេស; អនុញ្ញាតឱ្យមានការកែតម្រូវចំពោះរយៈពេលប្រតិបត្តិការរបស់គម្រោងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្ត; លុបចោលនីតិវិធីសម្រាប់ការអនុម័តគោលនយោបាយវិនិយោគនៅបរទេស និងពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្ទេរគម្រោង៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែមីនា នៅតំបន់អនុស្សាវរីយ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ ដុង ក្នុងឃុំម៉ុឌឹក ខេត្តក្វាងង៉ាយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃទិវាកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង (១ មីនា ១៩០៦ - ១ មីនា ២០២៦)។ ពិធីនេះរួមមានកម្មវិធីសិល្បៈ ការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារអំពីជីវិត និងអាជីពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង និងពិធីរំលឹកជាផ្លូវការ។
